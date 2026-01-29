இந்தியாவின் திருடர்களே இல்லாத நகரம்! கதவு திறந்தே இருந்தாலும் களவு போகாது-எங்கு தெரியுமா?

Indian Village Where No Thefts Happen : இந்த இந்திய கிராமத்தில் கதவுகள் கிடையாது-இருந்தாலும் இங்கு திருடே போகாது. இது எந்த கிராமம் தெரியுமா? விவரம்!
Indian Village Where No Thefts Happen : உலகில் எந்த இடத்திலுமே திருட்டே நடக்காது என சொல்ல முடியாது. இருப்பினும், இந்த இந்திய கிராமத்தில் கதவுகளே இல்லை என்றாலும் திருட்டு நடக்காதாம். அப்படி அந்த ஊர் எங்குதான் இருக்கிறது. இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு பார்ப்போம்.
இந்தியாவில் பல்வேறு மாநிலங்கள், கடவுள் சார்ந்தும் பக்தி சார்ந்தும் இயங்கும். அப்படி, முழுக்க முழுக்க பக்தி மற்றும் ஆன்மிகம் சார்ந்து இயங்கும் கிராமமாக இருக்கிறது சனி சிக்னாப்பூர். இந்த இடத்தில்தான் திருட்டு என்பதே இருக்காது என கூறப்படுகிறது.
மகாராஷ்டிரா மாநிலம், நய்வாசா வட்டத்தில் இருக்கிறது இந்த சனி சிக்னாப்பூர். இதில் இருக்கும் ஒரு சிறப்பு என்னவென்றால், இங்கு அனைத்து வீடுகளும் திறந்த நிலையில்தான் இருக்கும். அதாவது, இங்கு எங்குமே கதவுகளே இருக்காது.
இந்த இடத்தில் சனி பகவானுக்கு ஒரு கருங்கல்லால் ஆன சிலை வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இவர், நம் கிராமத்தை காப்பாற்றுவார் என்கிற நம்பிக்கையில் இங்கு எந்த வீடுகளுக்கும் கதவுகளே இல்லை.
ஷீரடி சாய்பாபா கோவிலில் இருந்து சுமார் 60-65 கி.மீ தொலைவில் இருக்கும் இந்த கோயில், ஜாக்ருத் தேவஸ்தானம் எனகருதப்படுகிறது. அதாவது, இதனை உயிருள்ள கோயில் என்கின்றனர்.
பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, கிராமத்தில் வெள்ளம் வந்த போது கருப்பு நிற பாறை ஒன்று, கரை ஒதுங்கி இருக்கிறதூ. ஒரு ஆடு மேய்ப்பவர் இதை தாண்டி குதித்த போது இந்த சிலையில் இருந்து ரத்தம் வந்ததாக கூறப்படுகிறது. அன்று இரவு அந்த ஆடு மேய்ப்பவனின் கனவில் வந்த சனி பகவான், தான் இங்கு சுயம்பாக வீற்றிருப்பதாகவும் தனக்கு கூரை இல்லாத திறந்த வெளியில் கோயில் அமைக்குமாறும் கூறியிருக்கிறார்.
இதையடுத்து, தடையில்லாமல் சனி பகவான் ஊரை காவல் காக்க வேண்டும் என்பதால் இப்படி எந்த வீட்டிற்கும் கதவுகளே இல்லை. அது மட்டும் கிடையாது, இங்கிருக்கும் கதவுகளுக்கும் கூட கழிவறைகள் கிடையாது.
இந்த ஊரில் இருக்கும் கடைகள், வீடுகள் என எதற்கும் கதவுகள் கிடையாது. இருப்பினும், இங்கிருக்கும் பொருட்கள் எதுவும் திருடும் போகாதாம். இங்கிருக்கும் காவல் நிலையத்தில், திருட்டு குறித்த புகார்கள் வந்தே பல வருடங்கள் ஆனதாக கூறப்படுகிறது.