மீனத்தில் சனி பெயர்ச்சி: இந்த 3 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்.. சனியின் பிடியில் இருந்து விடுதலை

Sani Peyarchi Palangal: 40 நாட்களுக்கு பின்னர் சனி பகவான் மீன ராசியில் உதய்மாகிறார். இது 3 ராசிக்காரர்களுக்கு பெற்காலத்தை வழங்க இருக்கிறது.
Shani uday 2026: மகரம் மற்றும் கும்ப ராசிகளின் அதிபதியான சனி பகவான் இரண்டரை ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை ராசியை மாற்றுவார். அதோடு, அவ்வப்போது தனது நிலையையும் மாற்றுவார். அதாவது வக்ர நிலையிலும், அஸ்தமனமாகி உதயமாகவும் செய்வார்.
சனி பகவான் மார்ச் 13 ஆம் தேதி முதல் அஸ்தமன நிலையில் இருந்து வருகிறார். இந்த நிலையில், அவர் ஏப்ரல் 22 ஆம் தேதி உதயமாக உள்ளார். சனி பகவானின் இந்த உதயம் மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான அனைத்து ராசிகளின் வாழ்க்கையிலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.
அதிலும் குறிப்பாக 3 (ரிஷபம், மிதுனம், மகரம்) ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் அதிக தாக்கத்தை ஏற்படுத்த இருக்கிறார். இந்த காலகட்டத்தில் அவர், பெயர், புகழ், சொத்து என அனைத்தையும் சம்பாதிக்க உள்ளனர்.
ரிஷபம் (Taurus): ரிஷப ராசியின் 11வது வீட்டில் சனி பகவான் உதயமாக உள்ளார். இதன் காரணமாக நிதி ரீதியான முன்னேற்றத்தை ரிஷப ராசிக்காரர்கள் அடைய இருக்கின்றனர். இந்த காலகட்டத்தில் கூடுதல் வருமானத்திற்கான வழிகள் பிறக்கும். தொழில் செய்து வருபவர்களுக்கு நல்ல லாபம் இருக்கும். சேமிப்பு அதிகரிக்கும். நிதி ரீதியான பிரச்சனை தீரும்.
மிதுனம் (Gemini): மிதுன ராசியின் 10 வது வீட்டில் சனி பகவான் உதயமாக உள்ளார். இதன் காரணமாக மிதுன ராசிக்காரர்கள் தொழில் ரீதியாக வளர்ச்சி அடைய இருக்கின்றனர். இந்த காலகட்டத்தில் அவர்களின் தொழில் எதிர்பாராத வளர்ச்சியை பெறும். லாபம் அதிகரிக்கும். தொழிலை விரிவுப்படுத்த முடியும். புதிதாக தொழில் தொடங்க நினைப்பவர்கல் இந்த காலகட்டத்தில் முதலீடு செய்யலாம்.
மகரம் (Capricorn): மகர ராசியின் 3வது வீட்டில் சனி பகவான் உதயமாக உள்ளார். இதன் காரணமாக மகர ராசிக்காரர்கல் அனைத்திலும் வெற்றி பெற இருக்கின்றனர். இந்த காலகட்டத்தில் கையில் எடுக்கும் காரியங்கள் அனைத்தும் வெற்றி பெறமுடியும். புதிய வீடு, வாகனம் வாங்குவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. வாழ்க்கை துணையுடன் அதிக நேரத்தை செலவிடுவீர்கள்.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்தூள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.