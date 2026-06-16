/சனி வக்ர பெயர்ச்சி: ஜூலை முதல் 3 ராசிகளுக்கு ராஜவாழ்க்கை.. வெற்றி, அதிர்ஷ்டம் கூடும்

Shani Vakra Peyarchi July: ஜூலை 24ஆம் தேதி சனி பகவானின் வக்ர பெயர்ச்சி நடக்கிறது. சனி வக்ர நிலையால் குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு டிசம்பர் மாதம் வரை அதிர்ஷ்டம் செல்வத்தை அதிகம் கொண்டு வரும். அவ என்ன ராசிகள் என்பது குறித்தும் தொகுப்பில் பார்ப்போம்.
ஜோதிட ரீதியாக ஒன்பது கிரகங்களில் மிகவும் முக்கியமான கிரகமாக சனி பகவான் அறியப்படுகிறார். சனி பகவான் இரண்டரை ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை தனது ராசியை மாற்றி வருகிறார். இதற்கிடையில் சனிபகவான் வக்ர நிலைக்கும் செல்கிறார்.
அந்த வகையில், சனிபகவான் மீன ராசியில் ஜூலை 27ஆம் தேதி வக்கிர பயிற்சி அடைய உள்ளார். வக்கிர நிலையில் டிசம்பர் மாதம் வரை சனி பகவான் இருப்பார். சனி பகவானின் வக்ர நிலைகள் மூன்று ராசிகளுக்கு நேர்மறை ஆற்றலை கொடுக்கும்.
ரிஷபம் - சனியின் வக்கிர நிலை ரிஷப ராசியின் 11 வது வீட்டில் நடக்கிறது. சனிபகவானின் மக்கள் நிலைகள் ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு தொட்டதெல்லாம் செல்வம் அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கும். நீங்க எதிர்பார்த்த விஷயங்கள் கை கூடும். தொழில் முன்னேற்றம் இருக்கும். பணியில் இருப்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வு வருமானம் உயரக்கூடும். பணியிடத்தில் மதிப்பும் மரியாதையும் அதிகரிக்கும். நீண்ட கால கனவு ஒன்று நிறைவேறும் வாய்ப்புள்ளது. நினைத்த காரியங்களை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள்.
மிதுனம் - மிதுன ராசியின் பத்தாவது வீட்டில் சனிபகவான் வக்கிரமாக உள்ளார். இதனால் இது ராசிக்காரர்களுக்கு தடைப்பட்ட வேலைகள் வெற்றிகரமாக நடக்கும். முன்னேற்றத்திற்கான புதிய வாய்ப்புகள் உங்களுக்கு கிடைக்கும். பழைய கடன்களை அடைப்பீர்கள். ஒவ்வொரு வேளையிலும் உங்களுக்கு வெற்றி கிடைக்கும். சொத்து பொருள் வீடு வாங்கும் யோகம் இக்காலத்தில் இருக்கும். சனிபகவானின் அருளால் வசதிகளும் ஆடம்பரங்களும் அதிகரிக்க வாய்ப்புகள் உள்ளன. மாணவர்கள் படிப்பில் முன்னேற்றம் அடைவார்கள்.
விருச்சிகம் - விருச்சிக ராசி ஐந்தாவது வீட்டில் சனி பகவான் வக்கிரமாக உள்ளார். சனிபகவானின் இந்த நிலையில் உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறு சிறு பிரச்சனைகள் தீரும். உடன்பிறந்தவர்களின் ஆதரவிற்கும். நினைத்து காரியங்களை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். புதிய தொழில் தொடங்க சிறந்த காலமாக இருக்கும். திருமண தடைகள் நீங்கும். வேலையில்லாதவர்களுக்கு விரைவில் நல்ல செய்தி கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. குடும்பத்தில் சுப காரியங்கள் நடக்கும்.