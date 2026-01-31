மீன ராசியில் சனி வக்ர பெயர்ச்சி! 3 ராசிகளின் தலைவிதி மாறும், அதிர்ஷ்டம் டபுளாகும்

Shani Vakri 2026: கர்ம பலனை தரும் சனி வக்ர நிலையில் பயணித்து செல்லும்போது, சனி தன்னைத்தானே சுயபரிசோதனை செய்து, கடந்த கால செயல்களையும் முடிக்கப்படாத பணிகளையும் மறுபரிசீலனை செய்ய ஆரம்பிக்கிறது. இருப்பினும், நேரடியாகச் செல்லும்போது, சனி அந்தச் செயல்களின் நேரடி முடிவுகளை வழங்கத் தொடங்குகிறது.
Shani Vakri 2026: ஜோதிடத்தில், சனி கிரகம் மிகவும் செல்வாக்கு மிக்கதாகக் கருதப்படுகிறது. கர்ம பலனை வழங்கும் சனி நாம் செய்யும் செயல்களுக்கு ஏற்ப பலன்களை தருவார். சனி ஒரு ராசியில் இருந்து மற்றொரு ராசிக்கு பயணிக்க ஏறக்குறைய இரண்டரை வருடங்கள் எடுத்துக் கொள்ளும். அந்தகையில் தற்போது 30 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, சனி வியாழனின் ராசியான மீனத்தில் நுழைந்துள்ளது. சனி ஜூன் 2027 வரை மனத்தில் பயணித்து, பல்வேறு கிரகங்களுடன் இணைப்புகள், அம்சங்கள் மற்றும் நட்சத்திர மாற்றங்களை உருவாக்கும்.
சனி தற்போது மீனத்தில் பயணித்து வருகிறது. ஜூலை 27, 2026 அன்று அதிகாலை 1:25 மணிக்கு இந்த ராசியில் சனி வக்ர நிலையில் பயணிக்கத் தொடங்கும். 138 நாட்கள் வக்ர நிலையில் இருந்த பிறகு, டிசம்பர் 11, 2026 அன்று அதிகாலை 5 மணிக்கு சனி நேரடியாக பயணிக்கும்.
மேஷம்: சனி மேஷ ராசிப் பெயர்ச்சியின் பன்னிரண்டாவது வீட்டில் நடக்க உள்ளது. தற்போது, இந்த ராசிக்கு ஏழரை சனியின் முதல் கட்டமும் நடந்து வருகிறது. சனியின் வக்ரப் பயணத்தால், அது பன்னிரண்டாவது வீட்டிற்கும் பதினொன்றாவது வீட்டிற்கும் பலன்களைத் தரும்.
பலன்கள்: கடந்த கால செலவுகள் மற்றும் கடன்களிலிருந்து நிவாரணம் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. வெளிநாட்டு வேலை அல்லது தொடர்புகள் நன்மைகளைத் தரக்கூடும். புதிய வருமான ஆதாரங்கள் தோன்றக்கூடும். தேங்கி நிற்கும் நிதிகள் திரும்பப் பெறலாம். ஆன்மீக நாட்டங்கள் அதிகரிக்கும், இது மன அமைதிக்கு வழிவகுக்கும்.
கடகம்: கடக ராசியில் சனி ஒன்பதாவது வீட்டில் வக்ரமாக இருப்பார். இந்த வீடு அதிர்ஷ்டம், மதம், உயர் கல்வி மற்றும் நீண்ட பயணங்களுடன் தொடர்புடையது.
பலன்கள்: அதிர்ஷ்டம் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். உங்கள் வாழ்க்கையில் மூத்தவர்கள் மற்றும் தந்தை வழி நபர்களிடமிருந்து ஆதரவைப் பெறுவீர்கள். உயர் கல்வி அல்லது போட்டித் தேர்வுகளில் வெற்றி பெறுவீர்கள். மத மற்றும் ஆன்மீக நோக்கங்களில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். நீண்ட காலமாகத் தடைப்பட்ட திட்டங்கள் வேகம் பெறும்.
மகரம்: மகர ராசியை ஆளும் கிரகம் சனி, மேலும் சனியின் வக்ர பெயர்ச்சி மகர ராசிக்கு மிகவும் செல்வாக்கு மிக்கதாக இருக்கும். மகர ராசியில் மூன்றாவது வீட்டில் சனி வக்ர நிலையில் பயணிப்பார்.
பலன்கள்: தைரியமும் தன்னம்பிக்கையும் அதிகரிக்கும். கடின உழைப்பு முழு பலனை தரும். புதிய தொழில் வாய்ப்புகள் மற்றும் பொறுப்புகள் எழும். உடன்பிறந்தவர்களுடனான ஆதரவும் உறவுகளும் மேம்படும். ஊடகம், எழுத்து, தகவல் தொடர்பு மற்றும் வணிகத்தில் ஈடுபடுபவர்கள் சிறப்பு நன்மைகளை அனுபவிக்க வாய்ப்புள்ளது.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.