மகிழ்ச்சி கடலில் ஷிகர் தவாண்... வைரலாகும் ஹேப்பி ஹனிமூன் கிளிக்ஸ்...!

Shikhar Dhawan Honeymoon Photos Viral: ஷிகர் தவாண் மற்றும் அவரது மனைவி சோபி ஷைன் மாலத்தீவுக்கு சமீபத்தில் ஹனிமூன் சென்றுள்ளனர். அவர்கள் வெளியிட்ட ஹனிமூன் புகைப்படங்கள் தற்போது வைரலாகி வருகிறது.
மாலத்தீவு ஹனிமூன் ஜோடிகளுக்கு ஏற்ற சிறந்த சுற்றுலா தளம். தனிமை விரும்பிகளும், இயற்கை ரசிகர்களும் மால்ததீவுக்கு நிச்சயம் சுற்றுலா செல்லலாம்.
முன்னாள் இந்திய அணி வீரர் ஷிகர் தவாண் அவரது காதலி சோபி ஷைனை கடந்த பிப்ரவரி 21ஆம் தேதி டெல்லியில் திருமணம் செய்துகொண்டார். குடும்பத்தினர், நண்பர்கள் மட்டுமே இத்திருமண விழாவில் பங்கேற்றனர்.
ஷிகர் தவாண் - ஷோபி ஷைன் இவரும் துபாயில்தான் சந்தித்துள்ளனர், அந்த பழக்கம் காதலாக மாறி தற்போது திருமணம் வரை தொடர்ந்துள்ளது.
இந்த ஜோடி தொடர்ந்து தங்களின் ஹனிமூன் புகைப்படங்களை பதிவிட்டு வருகின்றனர். மாலத்தீவில் அந்த ஜோடி எடுத்துக்கொண்ட புகைப்படங்கள் தற்போது வைரலாக பரவி வருகிறது.
குறிப்பாக, சொகுசு விடுதி, கடற்கரை உள்ளிட்ட இடங்களில் எடுத்துக்கொண்ட புகைப்படங்கள் பார்ப்பதற்கே ரம்மியமாக உள்ளது. மாலத்தீவு ஹனிமூன் ஜோடிகளுக்கு சிறந்த இடம் என்பது ஷிகர் தவாண் - ஷோபி ஷைன் புகைப்படங்களை பார்க்கும்போதே தெரிகிறது.
40 வயதான ஷிகர் தவாணும், 35 வயதான ஷோபி ஷைனும் இளம் ஜோடிகளாக இந்த புகைப்படத்தில் தென்படுகின்றனர். புன்னகையும் மகிழ்ச்சியும் நிரம்பிய வழிவது அவர்களின் முகத்திலேயே தெரிகிறது.
சோபி ஷைன் - ஷிகர் தவாண் ஜோடி கடந்த ஓராண்டாக காதலித்து வந்தனர். 2025ஆம் ஆண்டு மே மாதம் இவர்கள் தங்களது உறவை பொதுவெளியில் அறிவித்தனர். தொடர்ந்து, ஜனவரி 12ஆம் தேதி இவர்களுக்கு இடையே நிச்சயதார்த்தம் நடந்தது.
ஷிகர் தவாணுக்கு இது 2வது திருமணமாகும். சோபி ஷைன் அயர்லாந்து நாட்டைச் சேர்ந்தவர். அமெரிக்காவின் நிதிச் சேவை நிறுவனமான நார்தர்ன் டிரஸ்ட் கார்ப்பரேஷன் தயாரிப்பு ஆலோசகராக பணியாற்றி வருகிறார். அயர்லாந்தில் படித்து வளர்ந்தாலும், தற்போது துபாயில் பணியாற்றி வருகிறார்.
ஷிகர் தவாணுக்கு ஆயிஷா முகர்ஜி என்பவருடன் திருமணமாகி விவாகரத்து ஆனாது. இவர்களுக்கு இடையே 2023ஆம் ஆண்டு விவாகரத்து ஏற்பட்டது. ஷிகர் தவாணுக்கு முதல் மனைவியுடன் ஒரு மகன் உள்ளார். தற்போது ஷிகர் தவாண் அவரது மகனை விட்டு பிரிந்து வாழ்கிறார்.