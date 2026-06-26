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சிவம் துபே சிஎஸ்கேவை விட்டு வெளியேறுகிறாரா? பிறந்தநாளில் வெளியான முக்கிய அப்டேட்!

Written ByR Balaji
Published: Jun 26, 2026, 03:54 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 03:54 PM IST

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் வீரர் சிவம் துபே இன்று தனது 33 வது பிறந்தநாளை கொண்டாடுகிறார். இதற்கிடையில், கடந்த சில வாரங்களாக துபே சிஎஸ்கே அணியில் இருந்து வெளியேற இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அது குறித்த முழு விவரத்தை பார்க்கலாம். 

 

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சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியில் சிவம் துபே கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டில் இணைந்தார். இதுவரை அந்த அணிக்காக 5 ஆண்டுகளாக விளையாடிய நிலையில், தற்போது அந்த அணியின் முக்கிய அதிரடி வீரராக இருந்து வருகிறார். 

 

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இந்த நிலையில், கடந்த சில வாரங்களாக சிவம் துபே சிஎஸ்கே அணியில் இருந்து வெளியேற இருப்பதாக கூறப்பட்டு வருகிறது. அணியின் அதிரடி வீரராக திகழும் ஒருவரை அணி நிர்வாகம் வெளியேற்றுவதாக பரவி வரும் செய்தி ரசிகர்களுக்கு கவலை அளித்துள்ளது. 

 

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அதாவது மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி ஹர்திக் பாண்டியாவை வெளியேற்றும் முயற்சியில் இருந்து வருகிறது. இதற்காக சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதாகவும் அப்போது சிவம் துபே மற்றும் அயூஷ் மாத்ரேவை மும்பை அணி கேட்டதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகின. 

 

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ஆனால், இந்த டீல் பாசிடிவ்வாக முடியவில்லை. சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி இந்த பேச்சுவார்த்தைக்கு ஒத்து வரவில்லை என்றும் கூறப்பட்டன. இதன் காரணமாக தற்போது மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருவதாக கூறப்படுகிறது. 

 

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எனவே சிவம் துபே தற்போதைய நிலைமைபடி, வரும் 2027 ஐபிஎல் தொடரில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்காகவே விளையாடுவார் என தெரிகிறது. சிவம் துபே தனது 33 வது பிறந்தநாளை இன்று (ஜூன் 26) கொண்டாடுகிறார். அவரது ஐபிஎல் சம்பளம் ரூ. 12 கோடி ஆகும். அதோடு இந்திய டி20 அணிக்காகவும் அவர் விளையாடி வருகிறார். அவரது சொத்து மதிப்பு ரூ. 34 கோடி என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

TAGS:
Shivam Dube
Chennai Super Kings

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