IND vs PAK: சிவம் தூபே வேண்டாம்... பிளேயிங் லெவனில் இந்த வீரர் போதும் - செய்வாரா SKY?

India vs Pakistan: ஆசிய கோப்பை 2025 தொடரில் இந்திய அணியின் பிளேயிங் லெவனில் சிவம் தூபே வேண்டாம் என்ற குரல் அதிகமாகி உள்ளது. இதுகுறித்து இங்கு விரிவாக காணலாம்.
Asia Cup 2025 Super 4: ஆசிய கோப்பை தொடரின் சூப்பர் 4 சுற்றில் பாகிஸ்தான் அணிக்கு எதிரான போட்டியில், இந்திய அணியின் பிளேயிங் லெவனில் மாற்றம் வருவது உறுதி. ஆனால், இந்த மாற்றம் எப்படி இருக்கும், காம்பினேஷனில் மாற்றம் தேவையா என்பதை இங்கு பார்க்கலாம்.
ஆசிய கோப்பை தொடர் தற்போது விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டி உள்ளது. குரூப் சுற்று போட்டிகள் நிறைவடைந்து இன்று முதல் சூப்பர் 4 சுற்று போட்டிகள் தொடங்கி உள்ளன.
குரூப் சுற்றின் ஏ பிரிவில் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் மற்றும் ஓமன் அணியும், பி பிரிவில் ஆப்கானிஸ்தான் மற்றும் ஹாங்காங் அணியும் வெளியேறின. இந்தியா, பாகிஸ்தான், இலங்கை, வங்கதேசம் அணிகள் சூப்பர் 4 சுற்றுக்கு தகுதிபெற்றுள்ளன.
துபாய் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இன்று இலங்கை - வங்கேதசம் அணிகள் மோதின. வங்கதேசம் 4 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது. நாளை இந்தியா - பாகிஸ்தான் அணிகள் இதே மைதானத்தில் மோத உள்ளன. அந்த வகையில், இந்தியா - பாகிஸ்தான் அணிகளின் காம்பினேஷன் குறித்து இங்கு காணலாம். அதன்மூலம் இரு அணிகளும் என்ன மாற்றங்கள் செய்யலாம் என்பதையும் இங்கு பார்ப்போம்.
முதலில் பாகிஸ்தானை எடுத்துக்கொண்டால், குரூப் சுற்றில் இந்தியாவிடம் அடைந்த தோல்விக்கு பின் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் அணியுடனான போட்டியில் இரு மாற்றங்களை செய்தது. ஃபஹீம் அஷ்ரஃப், சூஃபியான் முகீம் ஆகியோருக்கு பதில் குஷ்தில் ஷா மற்றும் ஹரீஸ் ராஃப் அணிக்குள் கொண்டுவந்தனர். தற்போது இந்திய அணிக்கு எதிராகவும் இதே காம்பினேஷன் தொடரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
பாகிஸ்தானில் முகமது நவாஸ், அப்ரார் அகமது, சைம் அயூப் என மூன்று ஸ்பின்னர்கள் இருக்கிறார்கள். ஷாகின் அஃப்ரிடி, ஹரீஸ் ராஃப் ஆகியோர் வேகப்பந்துவீச்சை கவனித்துக்கொள்வார்கள். பந்துவீச்சில் சமாளித்துக்கொண்டாலும் அவர்களுக்கு பேட்டிங்தான் பெரிய பிரச்னை. பாகிஸ்தான் இந்த தொடரில் 150 ரன்களை அடிக்கவே சிரமப்பட்டு வருகிறது. பேட்டிங்கை சீர்ப்படுத்த பாகிஸ்தான் முயற்சிக்கும்.
இந்திய அணியை பொருத்தவரை ஓமன் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் சில வீரர்கள் சுமாராக விளையாடினர். இருப்பினும் பாகிஸ்தான் போட்டியில் பும்ரா, வருண் சக்ரவர்த்தி ஆகியோர் அணிக்கு திரும்பும்போது இந்திய அணி வலுப்பெரும் எனலாம். வருண், குல்தீப், அக்சர் என மூன்று சுழற்பந்துவீச்சாளர்கள் பாகிஸ்தானுக்கு நெருக்கடியை கொடுப்பார்கள்.
வருண் மற்றும் பும்ரா வருவதால் அர்ஷ்தீப் மற்றும் ஹர்ஷித் வெளியேற வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கிறது. பும்ரா, ஹர்திக் பாண்டியே வேகப்பந்துவீச்சுக்கு இருப்பதால் இந்திய அணிக்கு ஒரு மூன்றாவது வேகப்பந்துவீச்சாளர் தேவை இல்லை என பேச்சுகள் கிளம்பி உள்ளது. இதுகுறித்து அஸ்வின் கூறுகையில், இந்தியாவுக்கு தூபே தேவையா என்ற கேள்வி வலுவாகி உள்ளது என்றும் கூடுதல் பௌலர்தான் தேவை என்றால் ஹர்ஷித் ராணாவை நம்பர் 8 இடத்தில் நன்றாக பேட்டிங் செய்யும்படி தயார்படுத்துங்கள் என்றும் அவர் கருத்து தெரிவித்தார்.
அஸ்வின் சொல்லும் கருத்தின்படி, தூபேவை மூன்றாவது வேகப்பந்துவீச்சு ஆப்ஷனாக பார்ப்பது தவறு எனலாம். தூபேவுக்கு பதில் அர்ஷ்தீப் சிங்கை அணியில் எடுத்தால் நம்பர் 7 வரை பேட்டிங் மற்றும் 6 பந்துவீச்சு ஆப்ஷன் கிடைக்கும் எனலாம். இதனால் இந்திய அணி டெத் ஓவர்களில் கவலைப்படத் தேவையில்லை. ஆசிய கோப்பைக்கு மட்டுமின்றி அடுத்தாண்டு இந்தியாவில் நடைபெறும் ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பைக்கும் இந்திய அணிக்கு சிறப்பான காம்பினேஷாக அமையலாம்.