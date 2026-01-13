'திரௌபதி 2' ரிலீஸ் தேதி மாற்றம்: பொங்கலுக்கு ரிலீஸ் இல்லை!

இயக்குநர் மோகன் ஜி இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள திரௌபதி 2 பொங்கலுக்கு வெளியாக இருந்த நிலையில், தற்போது தேதி ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது.
இயக்குநர் மோகன் ஜி இயக்கத்தில், ரிச்சர்ட் ரிஷி நடிப்பில் உருவாகியுள்ள 'திரௌபதி 2' திரைப்படம் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால், தற்போது தேதி ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது.
பொங்கல் தினத்தில் அதிகளவிலான திரையரங்குகள் கிடைக்காத காரணத்தாலும், திரையரங்க உரிமையாளர்களின் வேண்டுகோளை ஏற்றுக்கொண்டும் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகப் படக்குழு தெரிவித்துள்ளது.
இப்படம் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸின் பிறந்தநாளான ஜனவரி 23 அன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என்று அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
'திரௌபதி 2' ஒரு வரலாற்றுப் புனைவு திரைப்படமாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இப்படத்திற்கு இசையமைப்பாளர் ஜிப்ரான் இசையமைத்துள்ளார்.
இது குறித்து இயக்குநர் மோகன் ஜி வெளியிட்ட பதிவில், "திரௌபதி 2 மிகப்பெரிய உழைப்பு மற்றும் பலரின் கனவு. சரியான முறையில் அதிக திரையரங்குகளில் மக்களைச் சென்றடைய வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கத்திற்காகவே இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது," என்று தெரிவித்துள்ளார்.
பொங்கல் அன்று வெளியாகும் மற்ற திரைப்படங்கள் வெற்றிபெற படக்குழுவினர் தங்களது மனமார்ந்த வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துள்ளனர்.