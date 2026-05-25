/ADMK: ராஜினாமா செய்த உடனே தவெகவில் இணைந்த 3 எம்எல்ஏக்கள்!

ராஜினாமா செய்த அதிமுக எம்.எல்.ஏ-க்கள் த.வெ.க-வில் இணைந்தனர். ராஜினாமா செய்த அடுத்த சில நிமிடங்களில் இந்த இணைவு நடந்துள்ளது.
அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவிகளை அதிரடியாக ராஜினாமா செய்த மரகதம் குமரவேல், பெருந்துறை ஜெயக்குமார் மற்றும் சத்யபாமா ஆகிய மூவரும், அடுத்த சில மணி நேரங்களிலேயே தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில்இணைந்து அரசியல் வட்டாரத்தை அதிர வைத்துள்ளனர்.
சென்னைக்கு வந்த மூவரும் த.வெ.க-வின் முக்கிய நிர்வாகியான ஆதவ் அர்ஜுனாவை நேரில் சந்தித்து பேசினர். இந்த சந்திப்பின் போது தங்களை அதிகாரப்பூர்வமாக மாற்று பாதையான த.வெ.க-வில் இணைத்து கொண்டனர்.
தளபதி விஜய்யின் மக்கள் நல கொள்கைகள், த.வெ.க-வின் அரசியல் தொலைநோக்கு பார்வை மற்றும் தமிழகத்தில் நிலவும் தற்போதைய அரசியல் சூழலில் ஒரு புதிய மாற்றத்தை உருவாக்கவே இந்த முடிவை எடுத்துள்ளதாக இணைந்த முன்னாள் எம்.எல்.ஏ-க்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
ராஜினாமா செய்த மூவரும் கொங்கு மண்டலம் மற்றும் வட மாவட்டங்களில் கணிசமான தளம் கொண்டவர்கள் என்பதால், இவர்களின் வருகை அந்த பகுதிகளில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் அடித்தளத்தை மேலும் பலப்படுத்தியுள்ளது.
கட்சியின் மூத்த மக்கள் பிரதிநிதிகள் திடீரென ராஜினாமா செய்துவிட்டு த.வெ.க-வில் இணைந்திருப்பது, உட்கட்சி பூசல்களை சரிசெய்ய முயன்று வரும் அதிமுக தலைமைக்கு கடுமையான அதிர்ச்சியையும், பின்னடைவையும் கொடுத்துள்ளது.
சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிந்த சில நாட்களில், பிற கட்சிகளில் இருந்து த.வெ.க-விற்கு முக்கிய தலைவர்கள் வர தொடங்கியிருப்பது மாற்று அரசியலை எதிர்பார்க்கும் தொண்டர்கள் மத்தியில் பெரும் உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.