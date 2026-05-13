/மக்களுக்கு அதிர்ச்சி தகவல்! உயரும் பால் விலை - எப்போது இருந்து தெரியுமா?

Amul Price Hike: மீண்டும் உயர்ந்தது அமுல் பால் விலை.. காரணம் என்ன? - லிட்டருக்கு ரூ. 2 உயர்ந்தது அமுல் பால் விலை!புதிய விலைப்பட்டியல் இதோ!
இந்தியா முழுவதும் அமுல் நிறுவனத்தின் அனைத்து வகையான பால் பாக்கெட்டுகளின் விலையும் லிட்டருக்கு ரூ. 2 வீதம் உயர்த்தப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது பலருக்கும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
இந்த புதிய பால் விலை உயர்வு நாளை மே 14ம் தேதி முதல் இந்தியா முழுவதும் அமலுக்கு வருகிறது.
பால் உற்பத்திக்கான உள்ளீட்டு செலவுகள் அதிகரித்ததன் காரணமாகவும், 36 லட்சம் பால் உற்பத்தியாளர்களுக்கு நியாயமான விலை வழங்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்துக்காகவுமே இந்த விலையேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
இந்த 2 ரூபாய் விலையேற்றம் என்பது ஒட்டுமொத்த விலையில் 3% முதல் 4% வரையிலான உயர்வு மட்டுமே; இது தற்போதைய சராசரி உணவு பணவீக்கத்தை விட குறைவு என அமுல் நிறுவனம் விளக்கம் அளித்துள்ளது.
கூட்டுறவு நிறுவனமான அமுல், நுகர்வோர் கொடுக்கும் ஒவ்வொரு ரூபாயிலும் சுமார் 80 காசுகளை நேரடியாக பால் உற்பத்தியாளர்களுக்கே வழங்குவது குறிப்பிடத்தக்கது.