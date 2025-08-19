சமந்தா ரசிகர்களுக்கு அதிர்ச்சி! சினிமாவை விட்டுச் செல்கிறாரா? உண்மையா… வதந்தியா?

Samantha Quitting Cinema? 15 ஆண்டுகள் சினிமாவில் சாதித்த சமந்தா ரூத் பிரபு, இப்போது வணிக உலகில் கவனம் செலுத்தி வருகிறார். தனது ‘கிரேஸியா’ இன்ஸ்டா பக்கத்தின் மூலம் தயாரிப்பு நிறுவனம், நல வாழ்வு வியாபாரம் என புதிய முயற்சிகளில் குதித்துள்ளார்.
Samantha Quitting Cinema? தமிழ் – தெலுங்கு திரையுலகில் முன்னணி நடிகையாக உயர்ந்தவர் சமந்தா ரூத் பிரபு. கடந்த 15 ஆண்டுகளில் பல்வேறு கதாபாத்திரங்களில் நடித்து ரசிகர்களின் மனதை வென்றுள்ளார். இப்போது சினிமாவைத் தாண்டி புதிய துறைகளிலும் பயணிக்கிறார்.
தொழில்முனைவோராக மாறிய சமந்தா: சமந்தா தற்போது கிரேஸியா என்னும் இன்ஸ்டா பக்கம் மூலம் தொழில்முனைவோராக (Entrepreneur) மாறியுள்ளார். தனது சொந்த தயாரிப்பு நிறுவனம் மூலம் முதல் படத்தையும் தயாரிக்கிறார் என்று தனது இன்ஸ்டா போஸ்ட்டில் குறிப்பிட்டுள்ளார். அதோடு, ஆரோக்கியம் மற்றும் நல வாழ்வு தொடர்பான வியாபாரங்களையும் தொடங்கியுள்ளார்.
கதாபாத்திரங்களில் வித்தியாசம்: நவீன பெண்களின் எண்ணங்களை பிரதிபலிக்கும் கதாபாத்திரங்களை தேர்வு செய்வதில் அவர் காட்டும் துணிச்சல், அவரை மற்ற நடிகைகளில் இருந்து வித்தியாசப்படுத்துகிறது.
சமந்தா கற்றுக்கொண்ட பெரிய பாடம்: “தன்னை மற்றவர்களைப் போலவே அன்பாக நடத்திக் கொள்வது” என்பதே அவரது மிகப் பெரிய பாடமாகிறது. “நான் சமூக வலைதளங்களில் உண்மையானவளாக இருக்க முயற்சிக்கிறேன். அதே சமயம், ஓய்வு எடுத்து, தூரம் வைப்பதும் அவசியம். பாராட்டுகளையும், விமர்சனங்களையும் சமநிலையுடன் ஏற்க வேண்டும்.” – சமந்தா தனது இன்ஸ்டா பக்கத்தில் பதிவு செய்துள்ளார்.
எப்போதும் கற்றுக்கொள்வதே அவரது முறை: புதிய மொழி, புதிய கதாபாத்திரம், புதிய துறை – எதுவாக இருந்தாலும் சமந்தா அதை சவாலாக அல்ல, ஒரு புதிய வாய்ப்பாக பார்க்கிறார். “எந்த துறையில் நுழைந்தாலும், எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரிக்கின்றன. அதனால் என் திறமையை தொடர்ந்து மேம்படுத்திக் கொண்டே இருக்க வேண்டும்.” – சமந்தா தனது இன்ஸ்டா பக்கத்தில் பதிவு செய்துள்ளார்.
