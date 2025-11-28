பிரியாணி சாப்பிட்ட பிறகு தப்பித் தவறியும் இதை பண்ணாதீங்க! டாக்டர் பால் அட்வைஸ்

Should We Drink Coke After Eating Biryani: பிரியாணி சாப்பிட்ட பிறகு, Coke போன்ற பானங்களை தவிர்க்க வேண்டும் என மருத்துவர் டாக்டர் பால் மாணிக்கம் அறிவுரை கூறியுள்ளார்.
இதனால், பலருக்கும் பிரியாணிக்கு பிறகு என்ன சாப்பிடலாம் என்ற கேள்வி எழும். அதுகுறித்து பேசிய மருத்துவர் பால் மாணிக்கம், Sparking water குடிக்கலாம். இதில் எந்த ஒரு சர்க்கரை, கேஸ் போன்றவை எதுவும் கலக்கப்படாது. எனவே, பிரியாணிக்கு பிறகு எதாவது குடிக்க விரும்பினால் இதை குடிக்கலாம் என்றார். பொதுவாக, பிரியாணி மட்டுமின்றி, எது சாப்பிட்டாலும் சுடு தண்ணீர் குடிப்பது குடலுக்கும், ஜீரணத்திற்கு மிகவும் நல்லது என்கின்றனர் மருத்துவர்கள்.
இப்படி தொடர்ந்து Coke போன்ற பானங்களை குடிப்பது குடல் ஆரோக்கியத்தை கெடுக்கும். மேலும், Diet Coke என்ற பெயரில் விற்கப்படும் பானங்களையும் குடிக்கக் கூடாது. இதில் aspartame என்ற சேர்க்கை சர்க்கரை கலக்கப்படுகிறது. இது நார்மல் சர்க்கரையை விட 200 மடங்கு இனிப்பாக இருக்கும். எனவே பிரியாணிக்கு பிறகு Diet Coke-ஐ குடிப்பதை தவிர்க்கவும். எப்பொழுதாவது குடிப்பது ஒகே. ஆனால், தொடர்ந்து, Diet Coke போன்ற பானங்களை குடிப்பது குடல் ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லதல்ல என்றார் பால் மாணிக்கம்.
மேலும், பெரும்பாலான பானங்களில் அதிகப்படியான சர்க்கரை சேர்க்கப்படுகிறது. வழக்கமான சர்க்கரையை விட 10 மடங்கு அதிகமாக கோக் போன்ற பானங்களில் சேர்க்கப்படுகிறது. இது உங்களுக்கு குடல் ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லதல்ல. குடலில் கெட்ட பாக்டீரியாக்களை உருவாக்கும். இது உங்களை மீண்டும் மீண்டும் கோக்கை குடிக்க வைக்க துண்டும்.
அதாவது, மருத்துவர் பால் மாணிக்கம் கூறுகையில், "உங்களுக்கு ஏற்கனவே அசிடிட்டி போன்ற பிரச்னைகளால் அவதிப்பட்டு வந்தால், பிரியாணி சாப்பிட்ட பிறகு, கோக் போன்ற பானங்களை எடுக்க கூடாது. இது உங்களின் அசிடிட்டி பிரச்னையை மேலும் அதிகரிக்கும்.
இது ஒருபக்கம் இருந்தாலும், பிரியாணி சாப்பிட்ட பிறகு, இளைஞர்கள், சிறார்கள் என பலரும் Coke போன்ற பானங்களை குடித்து வருகின்றனர். பிரியாணி செரிப்பதற்காக என நினைத்து, பலரும் இந்த பானங்களை குடித்து வருகின்றனர். ஆனால், இதனை குடிப்பது உடலுக்கு ஆபத்தை ஏற்படுத்தும் என்கிறார் மருத்துவர் பால் மாணிக்கம்.
வாய்க்கு ரூசியாக இருப்பதால், இரவு 12 மணியளவில் கூட சாலையோரங்களில் விற்கப்படும் கடைகளில் வரிசையில் நின்று பிரியாணியை இன்றைய காலத்து இளைஞர்கள் வாங்கி சாப்பிட்டு வருகின்றனர். இப்படியாக, பிரியாணியை சாப்பிட்டு வருவது உடல் நலனுக்கு கெடு என்கின்றனர் மருத்துவர்கள்.
சிறியவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவரும் விரும்பி சாப்பிடக் கூடிய ஒன்று பிரியாணி தான். காலை, மதியம், இரவு என அனைத்து நேரங்களில் பலரும் பிரியாணியை விரும்பி சாப்பிடுகின்றனர்.