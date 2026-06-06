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ஷ்ரேயாஸ் ஐயருக்கு வருமானம் எவ்வளவு? சொத்து மதிப்பு எவ்வளவு?

Written BySudharsan G
Published: Jun 06, 2026, 04:16 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 04:16 PM IST

Shreyas Iyer Net Worth : இந்தியா டி20ஐ அணிக்கான புதிய கேப்டனாக ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார். அந்த வகையில், ஷ்ரேயாஸ் ஐயரின் சொத்து மதிப்பு மற்றும் அவருக்கு எங்கிருந்து எவ்வளவு வருமானம் வருகிறது? என்பதை இங்கு காணலாம்.

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ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் ஐபிஎல் வருவாய்

1. ஐபிஎல் வருவாய்: ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் தற்போது ஐபிஎல் தொடரில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியின் கேப்டனாக செயல்படுகிறார். இவரை 2025 மெகா ஏலத்தில் பஞ்சாப் அணி ரூ.26.75 கோடிக்கு எடுத்தது. ரிஷப் பண்டுக்கு (ரூ.27 கோடி) அடுத்து அதிக தொகைக்கு ஏலம் போனவர் இவர்தான். 

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ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் பிசிசிஐ ஒப்பந்தம்

2. பிசிசிஐ ஒப்பந்தம்: இவர் தற்போது பிசிசிஐ மத்திய ஒப்பந்த பட்டியலில் கிரேட் பி பிரிவில் உள்ளார். இதில் ஓராண்டுக்கு ரூ.3 கோடி வருமானம் கிடைக்கும். ஒரு டெஸ்ட் போட்டிக்கு ரூ.15 லட்சம், ஒரு ஓடிஐ போட்டிக்கு ரூ.6 லட்சம், ஒரு டி20ஐ போட்டிக்கு ரூ.3 லட்சம் போட்டி தொகையாக வழங்கப்படும். ஷ்ரேயாஸ் தற்போது டெஸ்ட் அணியில் இல்லை. கேப்டனாக டி20ஐ அணிக்குள் தற்போது வந்துள்ளார். கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே ஓடிஐ போட்டிகளில் தொடர்ந்து விளையாடி வருகிறார்.

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ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் விளம்பர வருவாய்

3. விளம்பர வருவாய்: CEAT, boAt, Manyavar, Google Pixel உள்ளிட்ட பிராண்டுகளின் அம்பாசிடராக உள்ளார். விளம்பரங்களுக்கு ரூ.1 கோடி முதல் ரூ.3 கோடி வரை ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் கட்டணமாக பெறுகிறார். 

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ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் முதலீடு

4. முதலீடு: Curelo என்ற ஹெல்த்-டெக் தளத்தின் மீதும், LightFury Games என்ற வீடியோ கேம் நிறுவனம் மீதும் ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் முதலீடு செய்துள்ளார் என தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

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ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் ரியல் எஸ்டேட்

5.  ரியல் எஸ்டேட் மற்றும் சொத்துகள்: கடலை பார்த்தது போல் மும்பையில் ரூ.11 கோடிக்கு வீடு இருக்கிறது. Lamborgini Huracan மற்றும் Mercedes-Benz கார்களை வைத்திருக்கிறார் 

 

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ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் சொத்து மதிப்பு

6. சொத்து மதிப்பு: இவை அனைத்தும் சேர்த்து ஷ்ரேயாஸ் ஐயரின் சொத்து மதிப்பு ரூ.70 கோடி முதல் ரூ.85 கோடி வரை இருக்கலாம் என கணிக்கப்படுகிறது. 

TAGS:
Shreyas Iyer
Shreyas Iyer Income
Shreyas Iyer Net Worth
BCCI
Punjab Kings
PBKS

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