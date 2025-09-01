ஸ்ருதி ஹாசன் போட்ட 'கூலி' பட போட்டோஸ்... ரஜினி மிஸ்ஸிங் - வைரல்!

Shruti Haasan Shares Photos: கூலி படத்தில் ப்ரீத்தி கதாபாத்திரத்தில் நடித்த ஸ்ருதி ஹாசன், படப்பிடிப்பு அனுபவங்களை இன்ஸ்டாகிராமில் பகிர்ந்து ரசிகர்களை மகிழ்ச்சியடையச் செய்துள்ளார். அழகான புகைப்படங்கள் தற்போது வைரலாகி வருகின்றன.
Shruti Haasan Shares Photos: ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் வெளிவந்த கூலி படத்தில் ப்ரீத்தி கதாபாத்திரத்தில் நடித்த ஸ்ருதி ஹாசன், தனது படப்பிடிப்பு அனுபவங்களை இன்ஸ்டாகிராமில் புகைப்படங்களாக ரசிகர்களுடன் பகிர்ந்துள்ளார்.
ஸ்ருதி ஹாசன் தனது இன்ஸ்டா பக்கத்தில் வெளியிட்ட கூலி படத்தின் ஆஃப்-ஸ்கிரீன் புகைப்படங்கள்!
ஸ்ருதி ஹாசன், ஒரு நாய் குட்டியைத் தூக்கி அன்பாகக் கொஞ்சிய புகைப்படமும், வீடியோவும் ரசிகர்களை கவர்ந்தது.
மேலும், அவர் லோகேஷ் கனகராஜுடன் எடுத்த புகைப்படம் மிக அழகாக இருந்தது. அது, யூடியூபில் வெளியான ‘இனிமேல்’ பாடலை நினைவூட்டும் வகையில், பழைய நினைவுகளை மீண்டும் உயிர்ப்பித்தது.
கூலி படத்தின் இசையமைப்பாளர் அனிருத் உடன் எடுத்த புகைப்படத்தில், ஸ்ருதி குழந்தையைப் போல போஸ் கொடுத்த விதம் மிகவும் அழகாக இருந்தது.
நெகட்டிவ் கதாபாத்திரத்தில் நடித்த மலையாள நடிகர் ஷௌபினுடன், ஸ்ருதி சந்தோஷமாக தன் 'கை கொம்பு' போஸ் கொடுத்து எடுத்த புகைப்படமும், ரசிகர்களின் ஃபேவரிட் ஆனது.
கூலி படத்தின் கோரியோகிராபரான சாண்டி மாஸ்டருடன் ஸ்ருதி எடுத்த நெருக்கமான புகைப்படம், மிகவும் அழகாகவும் கண்களை கவரும் வகையிலும் இருந்தது.
மேலும், தெலுங்கு நடிகர் உபேந்திராவுடன் ஸ்ருதி எடுத்த புகைப்படம், கருப்பு உடையில் மிகவும் அழகாகவும், கண்களை கவரும் வகையிலும் இருந்தது.
படப்பிடிப்பின் இடையே குழுவினருடன் எடுத்த candid புகைப்படங்களையும் அவர் வெளியிட்டுள்ளார். இதனால் படக்குழுவின் நெருக்கம், ஒற்றுமை ஆகியவை ரசிகர்களுக்கு வெளிப்பட்டன.
சில புகைப்படங்களில், அவர் சிரித்துக்கொண்டிருக்கும் நேரங்களை பதிவு செய்துள்ளார். இந்த informal புகைப்படங்கள், அவரது இயல்பான தன்மையை காட்டி ரசிகர்களை கவர்ந்தன.