சுக்கிர திசை ஆரம்பம்.. ஜூன் முதல் 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட காலம்! உங்க ராசி இருக்கா?

Written ByR BalajiUpdated byR Balaji
Published: May 23, 2026, 01:10 PM IST|Updated: May 23, 2026, 01:10 PM IST

Shukra Nakshatra Peyarchi 2026: சுக்கிரன் ஆயில்யம் நட்சத்திரத்திற்கு பெயர்ச்சி ஆகி, புதனுடன் இணைகிறார். இதனால் 4 ராசிக்காரர்களுக்கு சுப பலன்கள் கிடைக்க இருக்கின்றன. அவர்கள் யார் யார் எந்த மாதிரியான பலன்களை அனுபவிக்க இருக்கிறார்கள் என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம். 

 

நவ கிரகங்களில் முக்கிய கிரகங்களில் ஒன்றான சுக்கிரன் வரும் ஜூன் 23 ஆம் தேதி சரியாக அதிகாலை 02:12 மணிக்கு புதனின் ஆயில்யம் நட்சத்திரத்திற்கு பெயர்ச்சி ஆகிறார். இந்த நட்சத்திரத்தில் ஜூலை 04 வரை நீடிப்பார். இந்த காலகட்டத்தில், ரிஷபம், மிதுனம், கன்னி, துலாம் ஆகிய 4 ராசிக்காரர்கள் அதிர்ஷ்டம் பெற உள்ளனர். 

 

ரிஷபம் (Taurus): ரிஷப ராசி நேயர்களுக்கு சுக்கிரனின் நட்சத்திரப் பெயர்ச்சி சாதகமான பலன்களை தர இருக்கிறது. பொருளாதார நிலைமையில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படும். நீண்ட நாட்களாக வராமல் நின்றிருந்த பணம் கைவந்து சேரும். முதலீடுகள் மூலம் பெரிய அளவில் லாபம் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. பணியிடத்தில் மேல் அதிகாரிகளின் ஆதரவு கிடைக்கும். காதல் உறவுகள் மேம்படும். வாழ்க்கை துணையுடனான பிணைப்பு மேலும் இனிமையாகும்.

 

மிதுனம் (Gemini): மிதுன ராசி நேயர்களுக்கு சுக்கிரனின் நட்சத்திரப் பெயர்ச்சி லாபத்திற்கான புதிய வழிகளைத் திறக்கும். வியாபாரத்தில் எதிர்பாராத பெரிய லாபம் கைக்கு வரக்கூடும். காதல் வாழ்க்கையில் உற்சாகமும் மகிழ்ச்சியும் நிறைந்திருக்கும். உங்கள் துணையுடன் மறக்கமுடியாத நல்ல நேரத்தைக் கழிப்பீர்கள். சமுதாயத்தில் செல்வாக்கு மிக்க புதிய நபர்களின் அறிமுகம் கிடைப்பதுடன், அவர்கள் மூலம் ஆதாயம் அடைவதற்கான வாய்ப்புகளும் உண்டாகும்.

 

கன்னி (Virgo): கன்னி ராசி நேயர்களுக்கு சுக்கிரனின் இந்த இடப்பெயர்ச்சி சுப பலன்களை அள்ளி தர இருக்கிறது. உங்கள் ஆளுமைத் திறன் மற்றும் ஈர்ப்பு விசை அதிகரிக்கும். பேச்சில் முன்பை விட அதிக இனிமை கூடும். கூட்டு வியாபாரத்தில் ஈடுபடுபவர்கள் தங்களின் புத்திசாலித்தனத்தால் சிறப்பான வெற்றியை பெறுவார்கள். குடும்பத்தினரின் முழு ஆதரவு கிடைக்கும். காதல் பந்தம் முன்பை விட மேலும் பலப்படும்.

 

துலாம் (Libra): துலாம் ராசி நேயர்களுக்கு, சுக்கிரனின் நட்சத்திர பெயர்ச்சி, வெற்றிக்கான பல புதிய பாதைகளை உருவாக்கும். வருமானத்திற்கான புதிய வழிகள் பிறக்கும். இதனால் உங்கள் வங்கிச் சேமிப்பு கணிசமாக உயரும். ஏதேனும் ஒரு விலையுயர்ந்த பொருளை வாங்குவதற்கான யோகம் உண்டு. சமூகத்தில் உங்களுக்கான மதிப்பும் மரியாதையும் அந்தஸ்தும் உயரும்.

 

பொறுப்புத் துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.

 

