/2 நாட்களில் சுக்கிர திசை ஆரம்பம்.. இந்த 4 ராசிகளுக்கு பொற்காலம் - தொட்டதெல்லாம் அதிர்ஷ்டம்

Shukra Nakshatra Peyarchi July 29: இன்னும் இரண்டு நாட்களில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி நடக்கிறது. சுக்கிர பகவான் ஜூலை 29ஆம் தேதி உத்திரம் நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். இதனால், 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், செல்வத்தை கொடுக்கும். அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
ஜோதிட ரீதியாக மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கிரகமாக சுக்கிரன் இருக்கிறார். சுக்கிரன் 30 நாட்களுக்கு ஒருமுறை ஒரு ராசியில் இருந்து மற்றொரு ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைகிறார். இதற்கிடையில், நட்சத்திர பெயர்ச்சி சுக்கிரன் பெயர்ச்சி அடைகிறார். அந்த வகையில், ஜூலை 29ஆம் தேதி சுக்கிரனின் நட்சத்திர பெயர்ச்சி அடைகிறார்.
ஜூலை 29ஆம் தேதி சுக்கிரன் உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். இந்த நட்சத்திர மாற்றம் மிகவும் மங்களகரமான இருக்கும். சுக்கிரன் பெயர்ச்சி குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு நேர்மறையான ஆற்றலை கொடுக்கும். எனவே, அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.
விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு சுக்கிரன் பெயர்ச்சிகளுக்கு செல்வம், அதிர்ஷ்டம் பெருகும். மனதில் நினைத்த பணிகளை செய்து முடிப்பீர்கள். உடன்பிறந்தவர்கள் ஒத்துழைப்பாக இருப்பார்கள். வாடிக்கையாளர்களின் ஆதரவுகள் மேம்படும். வெளியூர் பயணங்களால் சாதகமான சூழல் அமையும். பணி நிமித்தமான சில முக்கிய முடிவுகளை எடுப்பீர்கள்.
தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு சுக்கிரன் பெயர்ச்சியால் சுப பலன்களை பெறுவார்கள். இழுபறியாக இருந்து வந்த சில பணிகளை செய்து முடிப்பீர்கள். எதிர்பாராத சில பயணங்கள் மூலம் புதிய அனுபவங்கள் உருவாகும். சில அதிர்ஷ்டகரமான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். தாய் மாமன் வழியில் அனுகூலம் உண்டாகும். குழந்தைகளின் விருப்பங்களை அறிந்து நிறைவேற்றி வைப்பீர்கள்.
கும்பம் - சுக்கிரன் பெயர்ச்சியால் கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு சுப பலன்களை பெறுவீர்கள். மனதில் புதுவிதமான சிந்தனைகள் உருவாகும். பூர்வீக சொத்து சார்ந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு கிடைக்கும். கடன் சார்ந்த பிரச்சனைகள் குறையும். அலுவல் பணிகள் சற்று குறையும். ரசனையில் புதுவிதமான மாற்றம் உண்டாகும். கற்பனை சார்ந்த துறைகளில் கவனம் வேண்டும். தாய்மாமன் வழியில் அனுசரித்து செயல்படவும்.
மீனம் - சுக்கிரன் பெயர்ச்சியால் மீன ராசிக்காரர்களுககு நேர்மறையான ஆற்றல் உண்டாகும். ஆரோக்கியம் தொடர்பான ஆலோசனைகள் கிடைக்கும். மனை வாங்குவது குறித்த வாய்ப்புகள் சாதகமாகும். பணிபுரியும் இடத்தில் சாதகமான சூழல் அமையும். அரசு பணிகளால் ஆதாயம் உண்டாகும். தாய் மாமன் வழியில் ஒத்துழைப்புகள் ஏற்படும்.