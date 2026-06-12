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சுக்கிர பெயர்ச்சி 2026: ஜூலை 4 முதல் இந்த 3 ராசிகளுக்கு தலைவிதி மாறும்.. பணமழை பொழியப்போகுது!

Written ByR Balaji
Published: Jun 12, 2026, 09:29 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 09:29 PM IST

Shukra Peyarchi Palangal: சுக்கிர பகவான் வரும் ஜூலை 4 ஆம் தேதி சிம்ம ராசிக்குள் நுழைவதால், குறிப்பிட்ட 3 ராசிக்காரர்கள் அதிர்ஷ்டத்தையும் பேராதரவையும் தர இருக்கிறது. அவர்கள் யார் யார் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம். 

 

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ஜோதிட சாஸ்திரத்தின்படி, ஒவ்வொரு கிரகமும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்குப் பிறகு தனது ராசியையும் நட்சத்திரத்தையும் மாற்றிக்கொள்ளும். இதன் தாக்கங்கள் 12 ராசிக்காரர்களின் வாழ்விலும் காணப்படுகின்றன. அந்த வகையில், அவ்வப்போது செல்வம், சொத்து ஆகியவற்றின் காரணியாக திகழும் சுக்கிரனும் தனது ராசி, நட்சத்திரத்தை மாற்றிக்கொள்ளும். 

 

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சுக்கிரன் 2026 ஜூலை 04 அன்று சரியாக மாலை 07:14 மணிக்கு சிம்ம ராசியில் பிரவேசிக்கிறார். அவர் இந்த ராசியில் 2026 ஆகஸ்ட் 01 வரை நீடிப்பார். சுக்கிரனின் இந்த ராசி மாற்றம் 12 ராசிகளிலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தினாலும் சில குறிப்பிட்ட ராசிக்காரர்களுக்கு பேராதரவாகவும், பெரும் பலன்களை தருவதாகவும் அமையப் போகிறது.

 

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துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த சுக்கிர பெயர்ச்சி மிகவும் சாதகமாக இருக்கும். இக்காலம் உங்களுக்குப் பல மகிழ்ச்சியான செய்திகளைக் கொண்டு வரும். தொழில் மற்றும் வியாபாரம்: நல்ல முன்னேற்றம் காண்பீர்கள். பிள்ளைகள் மூலம் மகிழ்ச்சியான செய்திகள் வந்து சேரும். அதிர்ஷ்டத்தின் முழு ஆதரவு உங்களுக்குக் கிடைக்கும். வாழ்க்கையை நோக்கும் உங்கள் பார்வை மாறும்.

 

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சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த சுக்கிர பெயர்ச்சி மிகச் சிறந்த சுப பலன்களை தரப் போகிறது. உங்கள் மனதிலுள்ள பல ஆசைகள் இக்காலத்தில் நிறைவேறும். வாழ்க்கையின் இலக்குகளை அடைய கடினமாக உழைப்பீர்கள். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும். திருமண வாழ்க்கை இன்பமயமாக இருக்கும். வாழ்க்கையின் புதிய மாற்றங்களை ஏற்றுக்கொள்ளத் தயாராகுங்கள். தொழில் மற்றும் பணியிடத்தில் மாபெரும் வெற்றி உங்களை தேடி வரும்.

 

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விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு சுக்கிர இடப்பெயர்வு சாதகமானதாக அமையப் போகிறது. இக்காலத்தில் உங்கள் மனதிலுள்ள அனைத்து ஆசைகளும் நிறைவேறும். நீங்கள் மிகவும் நேர்மறையான எண்ணங்களுடன் காணப்படுவீர்கள். எல்லா இடங்களிலும் உங்களின் ஆதிக்கம் மேலோங்கி இருக்கும். உங்களது கடின உழைப்பை மட்டும் தொடர்ந்து அர்ப்பணியுங்கள். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும், அமைதியும் நிலவும். தம்பதியரிடையே ஒற்றுமை பலப்படும்.

 

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(பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

 

TAGS:
Venus Transit 2026
Shukra Peyarchi
Rasi Palan

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