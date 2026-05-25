/சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: இந்த 3 ராசிகளுக்கு மாறப்போகும் தலைவதி.. ஜூன் முதல் அதிர்ஷ்டம், பணம் பெருகும்

Shukra Peyarchi On June 8th: சுக்கிரன் பெயர்ச்சி ஜூன் 8ஆம் தேதி நடக்கிறது. இதனால், ஒரு மாத காலத்துக்கு குறிப்பிட்ட ராசிகள் நேர்மறையான ஆற்றலை பெறுவார்கள். எனவே, அவை எந்தெந்த ராசிகள் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.
ஜோதிட ரீதியாக 9 கிரகங்களில் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கிரகமாக சுக்கிரன் இருக்கிறார். சுக்கிரன் ஒரு ராசியில் இருந்து மற்றொரு ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைய 30 நாட்கள் எடுத்துக் கொள்வார். சுக்கிரன் மகிழ்ச்சி, செல்வத்தின் காரணியாக கருதப்படுகிறார். சுக்கிரனின் நிலை 12 ராசிகளுக்கும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.
அந்த வகையில், சுக்கிரன் பகவான் ஜூன் 8ஆம் தேதி மாலை 5.47 மணிக்கு கடக ராசியில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். ஜூலை 3ஆம் தேதி வரை கடக ராசியில் சுக்கிர பகவான் இருப்பார். சுக்கிரனின் நிலையால் 3 ராசிகள் நேர்மறையான பலன்களை பெறுவார்கள். அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
கடகம் - சுக்கிரன் பெயர்ச்சி கடக ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கும். உங்கள் வருமானம் அதிகரிக்கும். குடும்ப பிரச்னைகளில் இருந்து விடுபடுவீர்கள். மேலும், குடும்பத்தில் உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவு இருக்கும. வேலையில் முன்னேற்றம் இருக்கும். புதிய தொழில் தொடங்க வாய்ப்புள்ளது. திருமண தடைகள் நீங்கும். மாணவர்கள் படிப்பில் முன்னேற்றம் அடைவார்கள்.
கன்னி - சுக்கிரன் பெயர்ச்சியால் கன்னி ராசிக்காரர்கள் சுப பலன்களை பெறுவார்கள். நிதி நிலைமை மேம்படும். செல்வம், அதிர்ஷ்டம் பெருகும். வியாபாரத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் இருக்கும். திடீர் பண ஆதாயங்கள் ஏற்படும். உங்கள் நிதி நிலைமை வலுப்பெறும். உடல் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும. உங்கள் கடின உழைப்பிற்கு ஏற்ற பலன்களை பெறுவீர்கள். நண்பர்களின் உதவி இருக்கும். பழைய கடன்களை அடைப்பீர்கள்.
மகரம் - சுக்கிரன் பெயர்ச்சியால் மகர ராசிக்காரர்கள் நல்ல பலன்களை பெறுவார்கள். உங்கள் தொழில் வாழ்க்கை சிறப்பாக இருக்கும். திடீர் நிதி ஆதாயங்கள் உண்டாகலாம். வேலையில்லாமல் இருப்பவர்கள் நல்ல செய்திகளை பெறுவார்கள். பணியிடத்தில் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். பதவி உயர்வு இருக்கும். வீடு, சொத்து, வாகனம் வாங்கும் யோகம் உங்களுக்கு இருக்கும்.