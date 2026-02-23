English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • மீனத்தில் சுக்கிர பெயர்ச்சி: மார்ச் முதல் 4 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்.. செல்வம், வெற்றி குவியும்

மீனத்தில் சுக்கிர பெயர்ச்சி: மார்ச் முதல் 4 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்.. செல்வம், வெற்றி குவியும்

Shukra Peyarchi On March 2026: சுக்கிரன் பெயர்ச்சி மார்ச் 2ஆம் தேதி நடக்கிறது. இதனால், குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு நன்மைகளை கொண்டு வரும். அவை என்னென்ன ராசிகள் என்று பார்ப்போம்.

 

Shukra Peyarchi On March 2026: ஜோதிட ரீதியாக சுக்கிரன் செல்வம், வெற்றி, அதிர்ஷ்டமாக கருதப்படுகிறது. எனவே, சுக்கிரனின் நிலை காரணமாக, குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். 

 

 
ஒவ்வொரு ராசியும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசியை மாற்றி வருகின்றன. 9 கிரகங்களின் நிலை மாற்றத்தால் 12 ராசிகளுக்கும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அந்த வகையில்,  மார்ச் 2ஆம் தேதி சுக்கிரன் பெயர்ச்சி நடக்கிறது.   

ஹோலிக்கு முந்தைய நாளான மார்ச் 2ஆம் தேதி சுக்கிரன் மீன ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைகிறார். இதனால், குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு செல்வம், புகழ் என நேர்மறையான ஆற்றல் உண்டாகும்.   

ரிஷபம் - சுக்கிரன் பெயர்ச்சியால் ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும். சுக்கிரன் ரிஷப ராசியின் 11வது வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைகிறார்.  இந்த வீடு தன லாபத்தை குறிக்கிறது. இந்த வீட்டில் சுக்கிரன் இருப்பதால், நிதி, தொழில் துறையில் சாதகமான பலன்களை பெறுவீர்கள். உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும்.   

கடகம் - சுக்கிரன் கடக ராசியின் 9வது வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைகிறார்.  இதனால், குடும்பத்தில் மகிழச்சி, செல்வம் அதிகரிக்கும்.  மேலும், கஷ்டங்கள் தீரும். இந்த ராசியில் பிறந்தவர்கள் தொழிலில் முன்னேற்றம் அடைவார்கள். வருமானம் அதிகரிக்கும். மாணவர்கள் தங்கள் கல்வியில் சாதகமான பலன்களை பெறுவார்கள்.   

கன்னி - சுக்கிரன் பெயர்ச்சி கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல பலன்களை பெறுவீர்கள். சுக்கிரன் கன்னி ராசியின் 7வது வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். உங்கள் காதல் வாழ்க்கையில் நேர்மறையான மாற்றங்கள் காணப்படலாம். நீங்கள் நிதி ரீதியாக முன்னேற்றம் அடைவீர்கள். பணியிடத்தில் உங்களுக்கான பொறுப்புகள் கிடைக்கும்.   

தனுசு - சுக்கிரன் பெயர்ச்சி தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு  நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும். இந்த ராசியில் பிறந்தவர்களிளுக்கு தங்கள் குழந்தைகளிடம் இருந்து செல்ல செய்திகள் கிடைக்க கூடும். சுக்கரின் பெயர்ச்சியால் வாகனம், சொத்து, நிலம் வாங்க வாங்கும் யோகம். பழைய கடன்களை அடைக்க வாய்ப்புள்ளது. நிதி நிலைமை மேம்படும்.   

(பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.)  

