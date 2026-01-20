நயன்தாராவுக்கும் த்ரிஷாவுக்கும் இத்தனை ஒற்றுமை இருக்கா? இது தெரியாம போச்சே..!

Similarities Between Nayanthara And Trisha : பிரபல நடிகைகளான நயன்தாராவும் த்ரிஷாவும் சமீபத்தில் ஒன்றாக இருக்கும் புகைப்படத்தை பகிர்ந்திருந்தனர். இதையடுத்து இருவருக்குள்ளும் இக்கும் ஒற்றுமையை பற்றி பலரும் பேசி வருகின்றனர்.
Similarities Between Nayanthara And Trisha : தமிழ் திரையுலகை பொருத்தவரை, நயன்தாராவையும் த்ரிஷாவையும் போட்டி நடிகைகளாகத்தான் பலரும் கருதி வருகின்றனர். காரணம், இருவரும் கிட்டத்தட்ட ஒரே சமயத்தில் திரையுலகிற்குள் நுழைந்தவர்கள். ஒரே சமயத்தில் பல ஹீரோக்களுக்கு ஜோடியாக நடித்திருக்கின்றனர். இதையடுத்து, இருவரும் சமீபத்தில் ஒன்றாக இருக்கும் புகைப்படத்தை பகிர்ந்தனர். இதனால், இவர்கள் இருவருக்குள்ளும் இருக்கும் ஒற்றுமையை பற்றி ஊரே பேசி வருகிறது.
த்ரிஷாவும் நயந்தாராவும் 2003ம் ஆண்டில் ஒன்றாக திரையுலகிற்குள் நுழைந்தனர். மலையாளத்தில் மனசிகாரே எனும் படம் மூலம் நயன் சினிமாவிற்குள் நுழைய, த்ரிஷா லேசா லேசா என்கிற படம் மூலம் திரைக்கு வந்தார்.
நயன்தாரா, அனாமிகா, மாயா, அரம், கொலையுதிர்காலம், ஐரா, மூக்குத்தி அம்மன், O2 உள்ளிட்ட பல படங்களில் தனி நாயகியாக நடித்திருக்கிறார். அதே போல த்ரிஷாவும் நாயகி, பரமப்தம், ராங்கி, தி ரோட், மோகினி, பிருந்தா உள்ளிட்ட பல படங்களில் தனி நாயகியாக நடித்திருக்கின்றார்.
நயன், சந்திரமுகி, குசேலன், தர்பார், அண்ணாத்த உள்ளிட்ட படங்களில் ரஜினியுடன் நடித்துள்ளார். த்ரிஷா மன்மதன் அம்பு, தூக்காவனம், பேட்ட, தக் லைஃப் உள்ளிட்ட படங்களில் ரஜினி மற்றும் கமலுடன் சேர்ந்து நடித்திருக்கிறார்.
நயன், விஜய்யுடன் வில்லு மற்றும் பிகில் படங்களில் நடித்துள்ளார். சிவகாசி பாத்தில், ‘கோடம்பாக்கம் ஏரியா’ பாடலுக்கும் நடனமாடியிருக்கிறார். த்ரிஷா, கில்லி, திருப்பாச்சி, ஆதி, குருவி, லியோ, தி கோட் படத்தில் மட்ட பாடலுக்கு ஆடியிருக்கிறார்.
நயன்தாரா அஜித்துடன் சேர்த்து பில்லா, ஏகன், ஆரம்பம், விஸ்வாசம் உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்திருக்கிறார். த்ரிஷா, ஜீ, கிரீடம், மங்காத்தா, என்னை அறிந்தால், விடாமுயற்சி, குட் பேட் அக்லி உள்ளிட்ட படங்களில் சேர்ந்து நடித்திருக்கிறார்.
த்ரிஷாவும் நயன்தாராவும் ராணிகளாகவும் நடித்திருக்கின்றனர். நயன், காஷ்மோரா படத்தில் ரத்ன மகாதேவியாக நடித்திருந்தார். அதே போல த்ரிஷாவும் பொன்னியின் செல்வன் படங்களின் 2 பாகங்களிலும் குந்தவை என்கிற ராணியாக வந்தார்.
இருவரும் அவர்களின் பெயர்களிலேயே சில படங்களில் நடித்துள்ளனர். நயன், குசேலன் மற்றும் சிவகாசி ஆகிய இரு படங்களிலும் தன் பெயரிலேயே நடிகையாக நடித்திருப்பார். த்ரிஷா, மன்மதன் அம்பு மற்றும் வெள்ளித்திரை ஆகிய படங்களிலும் நடிகையாக வருவார்.