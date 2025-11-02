English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • பணப் பிரச்னை இருக்கா? வீட்டில் இந்த வாஸ்து மாற்றங்களை செய்யுங்கள்!

Vastu Tips: என்னதாக உழைத்து சம்பாதித்தாலும் வீட்டில் பணம் தங்குவதில்லை என்றும் பணப் பிரச்னையால் அவதிப்பட்டு வருவதாகவும் பலரும் புலம்பி வருகின்றனர. வீட்டில் நிதி பிரச்னை வராமல் இருக்க வீட்டில் சில வாஸ்து மாற்றங்களை செய்ய வேண்டும் என்று கூறப்படுகிறது

 
1 /7

வாஸ்து சாஸ்திரம் என்பது இந்துகளின் நம்பிக்கையாகும். குறிப்பாக, நமது சுற்றியுள்ள ஆற்றல்கள் நமது நிதி நிலையில் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி வருவதாக நம்பப்படுகிறது. வீட்டில் நிதி பிரச்னை வராமல் இருக்க வீட்டில் சில வாஸ்து மாற்றங்களை செய்ய வேண்டும் என்று கூறப்படுகிறது  

2 /7

நீங்கள் பணப் பிரச்னையால் அவதிப்பட்டு வந்தால் கண்டிப்பாக வீட்டில் சில வாஸ்து விஷயங்களை பின்பற்ற வேண்டும். அப்போது தான் பணப் பிரச்னையில் இருந்து மீள முடியும் வாஸ்து கூறுகிறது. அது என்னென்ன என்பது பார்ப்போம்  

3 /7

வாஸ்து சாஸ்திரப்படி, வீட்டை சுத்தமாக வைத்திருக்க வேண்டும். அழுக்கு நிறைந்த பொருட்களை வீட்டில் சேமித்து வைக்க கூடாது. குறிப்பாக, வீட்டின் வடக்கு திசையை சுத்தமாக வைக்கவும். வடக்கு திசை குபேரனுக்கு உரியது என சொல்லப்படுகிறது. எனவே, அதை சுத்தமாக வைப்பது பணப் பிரச்னை  யை தீர்க்கும் என சொல்லப்படுகிறது  

4 /7

வீட்டின் வடக்கு திசையில் சமையலறையை வைக்க வேண்டாம் என வாஸ்து சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்படுகிறது. இது வளர்ச்சி மற்றும் பண வாய்ப்புகளை எதிர்மறையான விளைவுகளை ஏற்படுத்தும். மேலும், சமையலறையை இரவில் சுத்தமாக வைத்துவிட்டு தூங்க வேண்டும்.  

5 /7

வீட்டின் பிரதான நுழைவாயிலை சுத்தமாக வைத்திருக்க வேண்டும். சுப நாட்களில் வீட்டின் நுழைவாயிலை மஞ்சள், குங்குமம் வைத்து சுத்தமாக வைப்பது நல்லது என வாஸ்து கூறுகிறது. இது வீட்டிற்குள் லட்சுமியை வரவேற்பதோடு, வீட்டில் பணப்புழக்கத்தை  அதிகரிக்கும் என சொல்லப்படுகிறது.  

6 /7

பணம் வீட்டில் தங்குவதற்கு தென்மேற்கு திசை சிறந்தது நம்பப்படுகிறது. இந்த திசையில் பணப் பெட்டிகளை வைப்பது சிறந்தது. இது சாத்தியமில்லை என்றால் ஒரு உண்டியலை வைத்து,  பணத்தை சேமிக்கவும். இது வீட்டில் பணப் பிரச்னையை தீர்க்கும் என வாஸ்து சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்படுகிறது.     

7 /7

மேலும், மாலை 6 மணிக்கு மேல் வீட்டை சுத்தம் செய்யவோ, வீட்டை கழுவவோ கூடாது என வாஸ்து கூறுகிறது. மாலை 6 மணிக்கு மேல் லட்சுமி தேவி வீட்டில் குடியிருக்கும் என நம்பப்படுகிறது. இதனால், வீட்டில் பொருளாதார பிரச்னையை ஏற்படுத்தலாம் என நம்பப்படுகிறது.

