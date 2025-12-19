யூரிக் அமிலத்தை இயற்கையாக குறைக்கும் யோகாசனங்கள்! ரொம்ப சிம்பிள்தான்..

Yoga Asanas Helps To Control Uric Acid : உடலில், அதிக யூரிக் ஆசிட் இருக்கும் போது மூட்டு வலி மற்றும் கீல்வாத வலி ஏற்படும். இதை தவிர்க்க சில யோகாசனங்கள் செய்யலாம். அவை என்னென்ன தெரியுமா?
Yoga Asanas Helps To Control Uric Acid : உடலில் அதிக யூரிக் அமிலம் இருப்பது மூட்டுகளில் வலியையும், கீல்வாதத்தையும் ஏற்படுத்தலாம். அன்றாடம் நமது உடல் இயக்கத்தையும் இது பாதிக்கக்கூடும். இதை தவிர்த்து, யூரிக் அமிலத்தை கட்டுக்குள் வைத்திருக்க சில யோகானங்கள் உதவுகின்றன. அவை என்னென்ன என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.
யோகாசனங்கள், யூரிக் அமில உற்பத்தியை நேரடியாகத் தடுக்காது. இருப்பினும், உடலில் யூரிக் அமிலத்தை எலிமினேட் செய்ய யோகா உதவுகிறது. இது, செரிமானத்தை அதிகப்படுத்தி ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோன்களை குறைக்கிறது.
த்ரிக்கோணாசனம் இந்த ஆசனம், Abdominal-ல் இருக்கும் உறுப்புகளை மசாஜ் செய்கிறது. இது செரிமானத்திற்கு உதவி, வயிறு மற்றுமெ சிறுநீரகங்களை சுற்றியுள்ள ப்யூரின்ஸ் நச்சுகளை வேகமாக வெளியேற்ற உதவுகிறது.
இந்த ஆசனம், கல்லீரல் மற்றும் சிறுநீரகங்கள் உள்பட சில பாகங்களை மெதுவாக மசாஜ் செய்கிறது. இது, ரத்த ஓட்டத்தை தூண்டி உடலின் நச்சையும் நீக்க உதவுகிறது.
இந்த ஆசனத்தை வயிறு மற்றும் மார்பை உயர்த்தி செய்ய வேண்டிய ஆசனம் ஆகும். சிறுநீரகங்களையும் வயிற்று உறுப்புகளையும் சுத்திகரிக்க இந்த ஆசனம் தூண்டுகிறது. இது உடலின் இரத்த ஓட்டத்தையும் உறுப்புகளின் செயல்பாட்டையும் மேம்படுத்துகிறது.
இந்த ஆசனம் கால்களை வயிற்றுப் பகுதி பக்கமாக இழுத்து, வயிற்றை ஒரே சிரான முறையில் அழுத்துகிறது. இது குடல் ஆரோக்கியத்திற்கு மிகவும் சிறந்ததாக விளங்குகிறது.
பிரிட்ஜ் போஸ் ஆசனத்தில், இடுப்பை உயர்த்தி முதுகு மற்றும் வயிறை வைத்து செய்ய வேண்டிய ஆசனம் ஆகும். இது, வயிற்று உறுப்புகள் மற்றும் இரத்த ஓட்டத்தைத் தூண்டுகிறது. இரத்த ஓட்டத்தில் ஏற்படும் அதிகரிப்பு ஒட்டுமொத்த நச்சு நீக்குதலுக்கு உதவும்.
இந்த ஆசனத்தை செய்ய உடலை ரிலாக்ஸ் செய்ய வேண்டும். இதனால் உடல் சோர்வு மற்றும் உடல் அழுத்தம் நீங்கி, ஹார்மோன்கள் சுரக்க உதவுகிறது. (பொறுப்பு துறப்பு : இந்த செய்தி பொதுதளங்களில் இருந்த தகவல்களின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ தமிழ் நியூஸ் பொறுப்பேற்காது)