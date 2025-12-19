English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
  • யூரிக் அமிலத்தை இயற்கையாக குறைக்கும் யோகாசனங்கள்! ரொம்ப சிம்பிள்தான்..

யூரிக் அமிலத்தை இயற்கையாக குறைக்கும் யோகாசனங்கள்! ரொம்ப சிம்பிள்தான்..

Yoga Asanas Helps To Control Uric Acid : உடலில், அதிக யூரிக் ஆசிட் இருக்கும் போது மூட்டு வலி மற்றும் கீல்வாத வலி ஏற்படும். இதை தவிர்க்க சில யோகாசனங்கள் செய்யலாம். அவை என்னென்ன தெரியுமா?

Yoga Asanas Helps To Control Uric Acid : உடலில் அதிக யூரிக் அமிலம் இருப்பது மூட்டுகளில் வலியையும், கீல்வாதத்தையும் ஏற்படுத்தலாம். அன்றாடம் நமது உடல் இயக்கத்தையும் இது பாதிக்கக்கூடும். இதை தவிர்த்து, யூரிக் அமிலத்தை  கட்டுக்குள் வைத்திருக்க சில யோகானங்கள் உதவுகின்றன. அவை என்னென்ன என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.
1 /7

யோகாசனங்கள், யூரிக் அமில உற்பத்தியை நேரடியாகத் தடுக்காது. இருப்பினும், உடலில் யூரிக் அமிலத்தை எலிமினேட் செய்ய யோகா உதவுகிறது. இது, செரிமானத்தை அதிகப்படுத்தி ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோன்களை குறைக்கிறது. 

2 /7

த்ரிக்கோணாசனம் இந்த ஆசனம், Abdominal-ல் இருக்கும் உறுப்புகளை மசாஜ் செய்கிறது. இது செரிமானத்திற்கு உதவி, வயிறு மற்றுமெ சிறுநீரகங்களை சுற்றியுள்ள ப்யூரின்ஸ் நச்சுகளை வேகமாக வெளியேற்ற உதவுகிறது. 

3 /7

இந்த ஆசனம், கல்லீரல் மற்றும் சிறுநீரகங்கள் உள்பட சில பாகங்களை மெதுவாக மசாஜ் செய்கிறது. இது, ரத்த ஓட்டத்தை தூண்டி உடலின் நச்சையும் நீக்க உதவுகிறது. 

4 /7

இந்த ஆசனத்தை வயிறு மற்றும் மார்பை உயர்த்தி செய்ய வேண்டிய ஆசனம் ஆகும்.  சிறுநீரகங்களையும் வயிற்று உறுப்புகளையும் சுத்திகரிக்க இந்த ஆசனம் தூண்டுகிறது. இது உடலின் இரத்த ஓட்டத்தையும் உறுப்புகளின் செயல்பாட்டையும் மேம்படுத்துகிறது.

5 /7

இந்த ஆசனம் கால்களை வயிற்றுப் பகுதி பக்கமாக இழுத்து, வயிற்றை ஒரே சிரான முறையில் அழுத்துகிறது. இது குடல் ஆரோக்கியத்திற்கு மிகவும் சிறந்ததாக விளங்குகிறது. 

6 /7

பிரிட்ஜ் போஸ் ஆசனத்தில், இடுப்பை உயர்த்தி முதுகு மற்றும் வயிறை வைத்து செய்ய வேண்டிய ஆசனம் ஆகும். இது, வயிற்று உறுப்புகள் மற்றும் இரத்த ஓட்டத்தைத் தூண்டுகிறது. இரத்த ஓட்டத்தில் ஏற்படும் அதிகரிப்பு ஒட்டுமொத்த நச்சு நீக்குதலுக்கு உதவும். 

7 /7

இந்த ஆசனத்தை செய்ய உடலை ரிலாக்ஸ் செய்ய வேண்டும். இதனால் உடல் சோர்வு மற்றும் உடல் அழுத்தம் நீங்கி, ஹார்மோன்கள் சுரக்க உதவுகிறது. (பொறுப்பு துறப்பு : இந்த செய்தி பொதுதளங்களில் இருந்த தகவல்களின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ தமிழ் நியூஸ் பொறுப்பேற்காது)

Uric acid Yoga Asanas Simple yoga Home workouts

Next Gallery

ரேஷன் கார்டு: வீட்டில் இருந்தபடியே பெயர் நீக்கம் செய்ய ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பது எப்படி?