/சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை தொடக்க விழா: முதல்வர் விஜய் சிறப்பு புகைப்படங்கள்!

Singapenne Thittam: தமிழக அரசு பெண்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் நோக்கில் தொடங்கியுள்ள "சிங்கப்பெண் சிறப்பு படை" குறித்த முதல்வர் விஜய்-யின் உரையின் முக்கியக் கருத்துகளையும், அதன் பின்னணியில் உள்ள சமூகத் தேவைகளையும் குறித்து அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்
Singapenne Thittam Photo Gallery: தேர்தல் வாக்குறுதியாக மட்டுமில்லாமல், பெண்களின் பாதுகாப்பை ஜீரோ டாலரன்ஸ் கொள்கையோடு அணுகும் வகையில் 'சிங்கப்பெண் சிறப்பு படை' உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. போதைப்பொருள் ஒழிப்பு, குற்றங்களை முன்கூட்டியே தடுத்தல், இந்தியாவிலேயே முதல்முறையாக ட்ரோன் ரோந்து பணி, மற்றும் 2,500 புதிய பணியிடங்கள் மூலம் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையங்களின் பணிச்சுமையை குறைத்து, பெண்களுக்கு பயமற்ற, கண்ணியமான சூழலை உருவாக்குவதே இத்திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கமாகும்.
சிங்கப்பெண் சிறப்பு படை: தமிழக பெண்களின் பாதுகாப்பிற்கான புதிய விடியல்.
தமிழக அரசின் ரூ. 354 கோடி 'சிங்கப்பெண் சிறப்பு படை' திட்டம் பற்றி தெரியுமா? ட்ரோன் ரோந்து, 2500 புதிய காவலர்கள் என பெண்களின் பாதுகாப்பிற்கான அதிரடி அம்சங்கள் இதோ!
தேர்தல் வாக்குறுதி அல்ல, இதயத்தின் குரல்: பெண்களுக்கான பாதுகாப்பு உறுதிமொழி.
ஜீரோ டாலரன்ஸ் (Zero Tolerance): பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களுக்குக் கடுமையான முற்றுப்புள்ளி.
சொன்னதைச் செய்த அரசு: குறுகிய காலத்தில் நடைமுறைக்கு வந்த சிங்கப்பெண் படை.
அரசின் முழு வெற்றி: உள்கட்டமைப்பு மட்டுமன்றி, பெண்களின் பாதுகாப்பில்தான் உள்ளது.
போதைப்பொருள் நடமாட்டம்: பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களின் வேர்.
பல ஆண்டு அலட்சியத்தின் விளைவு: ஆழமாகப் பரவியுள்ள போதைப்பொருள் அச்சுறுத்தல்.
முப்பரிமாணப் பிணைப்பு: போதைப்பொருள், பெண்களுக்கு எதிரான கொடுமைகள் மற்றும் சட்டம் ஒழுங்கு.
இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்ஸை தாண்டி: நிதர்சனமான உண்மைகளை உணர்ந்து செயல்படுதல்.
பாதிக்கப்படுபவர்கள் நம் குடும்பத்தினரே: குற்றங்களைக் கண்டு பதறும் முதலமைச்சரின் உள்ளம்.
சட்டம் ஒழுங்கு மட்டுமல்ல, சமூக ஒழுங்கும்: பெண்களின் பாதுகாப்புக்குத் தேவை கூட்டுப் பொறுப்பு.
தனிமனித ஒழுக்கம்: சீரான சமுதாயத்தை உருவாக்குவதற்கான அடித்தளம்.
பயமற்ற தினசரி வாழ்க்கை: கல்வி, வேலை மற்றும் பயணங்களில் பெண்களுக்கான சுதந்திரம்.
மரியாதையான அட்மாஸ்பியர்: பெண்கள் கண்ணியத்துடன் வாழ தமிழக அரசு உருவாக்கும் சூழல்.
கூட்டுப் பிரார்த்தனையும் விழிப்புணர்வும்: பாதுகாப்பான சமூகத்தை நோக்கிய மக்கள் இயக்கம்.
ரூ. 354 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு: சிங்கப்பெண் படைக்கான முதற்கட்ட அரசு ஆதரவு.
2,500 புதிய பணியிடங்கள்: சிங்கப்பெண் படையை வலுப்படுத்த இரண்டாம் கட்டத் திட்டம்.
நவீனமயமாக்கப்படும் காவல்துறை: அதிநவீன தொழில்நுட்ப வாகனங்களும் உபகரணங்களும்.
அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையங்களின் சுமை குறைப்பு: சிங்கப்பெண் படையின் வருகையால் ஏற்படும் மாற்றம்.
வழக்கு விசாரணையில் வேகம்: குற்றவாளிகளுக்கு விரைந்து தண்டனை பெற்றுத் தரும் புதிய உத்தி.
தவறு செய்வோருக்குக் கடுமையான வார்னிங்: பெண்களைத் தொந்தரவு செய்வோர் தப்பிக்க முடியாது.
அதிவேக குற்றப்பத்திரிகை (Charge Sheet): விரைந்து வழங்கப்படும் கடுமையான தண்டனைகள்.
நீதியின் காவலாளி: விரைவு நடவடிக்கையிலும் நிரபராதிகள் பாதிக்கப்படக் கூடாது என்ற தெளிவு.
தவறு செய்ய நினைப்பவர்களுக்கும் பயம்: நீதிமன்றம் மூலம் வழங்கப்படும் முன்மாதிரி தண்டனைகள்.
முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் (Preventive Actions): குற்றங்கள் நடக்கும் முன்பே தடுக்கும் களம்.
இந்தியாவிலேயே முதல்முறை: ட்ரோன் (Drone) மூலமாகப் பெண்களைப் பாதுகாக்கும் ரோந்துப் பணி.
பொது இடங்களில் பெண்களுக்கு இழைக்கப்படும் தொல்லைகள்: சிங்கப்பெண் படையின் நேரடி கண்காணிப்பு.
பெண்களின் கனவுகளுக்குச் சிறகு: பெண்களின் எதிர்பார்ப்புகளைப் பூர்த்தி செய்யும் அரசு.
காவல்துறைக்குக் குவியும் பாராட்டுகள்: சிங்கப்பெண் படையை உருவாக்கிய அதிகாரிகளின் அர்ப்பணிப்பு.
வெற்றி நிச்சயம், நல்லதே நடக்கும்: நம்பிக்கையுடன் எதிர்காலத்தை நோக்கி நடைபோடும் தமிழகப் பெண்கள்