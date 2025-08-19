English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

சிவகார்த்திகேயனின் மதராஸி அப்டேட்! SK ரசிகர்களுக்கு மகிழ்ச்சி தரும் நியூஸ்!

Exciting Madhraasi Update: சிவகார்த்திகேயன் கேரியரில் மிகப்பெரிய மாறுதலை தரப்போகும் ‘மதராஸி’ படத்தின் ரிலீஸ் தேதியை படக்குழு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.

Exciting Madhraasi Update: மதராஸி படத்தின் டிரெய்லர் மற்றும் இசை வெளியீட்டு விழா இந்த வாரமே நடத்தப்படும் என படக்குழு அறிவித்துள்ளது. இதனால் SK ரசிகர்கள் கொண்டாட்டத்தில் மூழ்கியுள்ள நிலையில், திரைப்படத்திற்கான எதிர்பார்ப்பு உச்சத்தில் உள்ளது.
1 /6

ரிலீஸ் தேதியும் அப்டேட்டும்! படக்குழு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்திருப்பதன்படி, மதராஸி வரும் செப்டம்பர் 5ஆம் தேதி உலகம் முழுவதும் திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது. இதற்கிடையில், ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கும் டிரெய்லர் மற்றும் இசை வெளியீட்டு விழாவும் இந்த வாரமே நடைபெறவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

2 /6

ரசிகர்கள் உற்சாகம்: சிவகார்த்திகேயன் மேடையில் பேசும் தருணத்தையும், மதராஸி டிரெய்லர் ஸ்கிரீனிங்கையும் காண ரசிகர்கள் மிகுந்த ஆர்வத்துடன் காத்திருக்கிறார்கள். ஏற்கனவே வெளியாகிய பாடல்களும், கிளிம்ப்ஸ் வீடியோவும் படத்துக்கான எதிர்பார்ப்பை பல மடங்கு அதிகரித்துள்ளன. குறிப்பாக, SK எடுத்த கடினமான டிரான்ஸ்பர்மேஷனும், படத்தின் மேக்கிங் காட்சிகளும், இது ஒரு மிரட்டலான ஆக்‌ஷன் படம் என நிரூபிக்கிறது.

3 /6

கதாபாத்திரங்கள்: மதராஸியில், பாலிவுட் ஆக்‌ஷன் ஹீரோ வித்யூத் ஜம்வால் வில்லனாக நடிக்கிறார். இவர் முன்னதாக முருகதாஸின் துப்பாக்கி படத்தில் விஜய்க்கு எதிரியாக நடித்தவர். மேலும், ருக்மணி வசந்த், பிஜு மேனன், விக்ராந்த், டான்ஸிங் ரோஸ் சபீர் ஆகியோரும் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிக்கின்றனர் என்று தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

4 /6

அனிருத் இசை: படத்திற்கு இளைஞர்களின் இசை ஐகான் அனிருத் ரவிச்சந்தர் இசையமைத்துள்ளார். பாடல்கள் ஏற்கனவே ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளதால், இசை வெளியீட்டு விழாவிற்கும் மிகப்பெரிய ஹைப் ஏற்பட்டுள்ளது.

5 /6

முருகதாஸின் கம்பேக்! இயக்குனர் ஏ.ஆர். முருகதாஸ், சல்மான் கான் நடித்த சிக்கந்தர் தோல்விக்கு பிறகு மிகப்பெரிய நம்பிக்கையுடன் மதராஸி மீது கவனம் செலுத்தி இருக்கிறார். ரசிகர்களும் இதை துப்பாக்கி மற்றும் கஜினி போன்ற ஹிட் படங்களுக்கு இணையாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கிறார்கள்.

6 /6

எஸ்கேவின் அடுத்த ப்ராஜெக்ட்கள்: தற்போது சிவகார்த்திகேயன், சுதா கொங்கரா இயக்கத்தில் பராசக்தி படத்தில் நடித்து வருகிறார். இந்த படம் அடுத்த ஆண்டு பொங்கலுக்கு வெளியாக உள்ளது. அதற்குப் பிறகு, வெங்கட் பிரபு இயக்கத்தில் எஸ்கே நடிப்பார் எனக் கூறப்படுகிறது.  

