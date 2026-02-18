English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
  • சேயோன் படத்திற்காக சிவகார்த்திகேயன் வாங்கிய சம்பளம் எவ்வளவு தெரியுமா?

சேயோன் படத்திற்காக சிவகார்த்திகேயன் வாங்கிய சம்பளம் எவ்வளவு தெரியுமா?

Seyon Sivakarthikeyan Salary: கமல்ஹாசன் தயாரிப்பில் உருவாகும் சேயோன் படத்தில் நடிப்பதற்காக சிவகார்த்திகேயன் பெறும் சம்பளம் குறித்த விவரங்கள் தற்போது வெளியாகி உள்ளது.

 
1 /6

அமரன் படத்தின் பிரம்மாண்ட வெற்றியை தொடர்ந்து, சிவகார்த்திகேயன் தனது சம்பளத்தை அதிரடியாக உயர்த்தியுள்ளார். சேயோன் படத்திற்காக அவர் சுமார் ரூ.65 கோடி வரை சம்பளம் பெறுவதாக சினிமா வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.   

2 /6

ராஜ்குமார் பெரியசாமி இயக்கத்தில் வெளியான ஹிட் படமான அமரன் படத்திற்காக சிவகார்த்திகேயன் ரூ.30 கோடி முதல் ரூ.40 கோடி வரை சம்பளம் பெற்றதாக கூறப்படுகிறது. தற்போதைய சம்பளம் அதைவிட  இருமடங்காகும்.  

3 /6

இப்படத்தை கமல்ஹாசனின் ராஜ்கமல் பிலிம்ஸ் இன்டர்நேஷனல் நிறுவனம் தயாரிக்கிறது. அமரன் படத்தை தொடர்ந்து இவர்கள் இணையும் இரண்டாவது படம் இதுவாகும்.  

4 /6

டான், டாக்டர், அமரன் ஆகிய படங்களின் தொடர் வசூல் சாதனைகளால், சிவகார்த்திகேயனின் மார்க்கெட் மதிப்பு ரூ.100 கோடி கிளப்பை தாண்டி உள்ளது. இதுவே சம்பள உயர்விற்கு முக்கிய காரணமாகும்.   

5 /6

சிவகுமார் முருகன் இயக்கத்தில் உருவாகும் சேயோன், ஒரு பிரம்மாண்டமான கமர்ஷியல் படமாக இருக்கும் எனவும், குடும்பங்கள் கொண்டாடும் வகையிலான திரைக்கதையைக் கொண்டிருக்கும் எனவும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.   

6 /6

ரூ.65 கோடி சம்பளம் பெறுவதன் மூலம், சிவகார்த்திகேயன் தமிழ் சினிமாவின் அதிக சம்பளம் வாங்கும் டாப் நடிகர்களின் பட்டியலில் தன்னை வலுவாக இணைத்து கொண்டுள்ளார். 

Seyon Sivakarthikeyan rkfi KamalHaasan Sivakarthikeyan Salary

Next Gallery

கிசான் விகாஸ் பத்திரம்: KVP மூலம் பணத்தை இரட்டிப்பாக்குவது எப்படி? விவரம் இதோ