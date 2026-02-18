சேயோன் படத்திற்காக சிவகார்த்திகேயன் வாங்கிய சம்பளம் எவ்வளவு தெரியுமா?

Seyon Sivakarthikeyan Salary: கமல்ஹாசன் தயாரிப்பில் உருவாகும் சேயோன் படத்தில் நடிப்பதற்காக சிவகார்த்திகேயன் பெறும் சம்பளம் குறித்த விவரங்கள் தற்போது வெளியாகி உள்ளது.
அமரன் படத்தின் பிரம்மாண்ட வெற்றியை தொடர்ந்து, சிவகார்த்திகேயன் தனது சம்பளத்தை அதிரடியாக உயர்த்தியுள்ளார். சேயோன் படத்திற்காக அவர் சுமார் ரூ.65 கோடி வரை சம்பளம் பெறுவதாக சினிமா வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
ராஜ்குமார் பெரியசாமி இயக்கத்தில் வெளியான ஹிட் படமான அமரன் படத்திற்காக சிவகார்த்திகேயன் ரூ.30 கோடி முதல் ரூ.40 கோடி வரை சம்பளம் பெற்றதாக கூறப்படுகிறது. தற்போதைய சம்பளம் அதைவிட இருமடங்காகும்.
இப்படத்தை கமல்ஹாசனின் ராஜ்கமல் பிலிம்ஸ் இன்டர்நேஷனல் நிறுவனம் தயாரிக்கிறது. அமரன் படத்தை தொடர்ந்து இவர்கள் இணையும் இரண்டாவது படம் இதுவாகும்.
டான், டாக்டர், அமரன் ஆகிய படங்களின் தொடர் வசூல் சாதனைகளால், சிவகார்த்திகேயனின் மார்க்கெட் மதிப்பு ரூ.100 கோடி கிளப்பை தாண்டி உள்ளது. இதுவே சம்பள உயர்விற்கு முக்கிய காரணமாகும்.
சிவகுமார் முருகன் இயக்கத்தில் உருவாகும் சேயோன், ஒரு பிரம்மாண்டமான கமர்ஷியல் படமாக இருக்கும் எனவும், குடும்பங்கள் கொண்டாடும் வகையிலான திரைக்கதையைக் கொண்டிருக்கும் எனவும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ரூ.65 கோடி சம்பளம் பெறுவதன் மூலம், சிவகார்த்திகேயன் தமிழ் சினிமாவின் அதிக சம்பளம் வாங்கும் டாப் நடிகர்களின் பட்டியலில் தன்னை வலுவாக இணைத்து கொண்டுள்ளார்.