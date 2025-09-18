சிவகார்த்திகேயன்: டாப் 10 பாக்ஸ் ஆஃபிஸ் ஹிட்ஸ்! முழு விவரம் இதோ...

SK Top 10 Box Office Hits: சிவகார்த்திகேயன் எந்த படங்கள் பாக்ஸ் ஆபிஸில் உச்சம் பிடித்தது தெரியுமா? அவரது படங்கள் எப்போதும் சாதனைகள் புரிந்து ரசிகர்களின் மனதை கவர்ந்துள்ளன!
SK Top 10 Box Office Hits: Amaran முதல் Remo வரை, சிவகார்த்திகேயன் டாப் 10 ஹிட் படங்கள் பல கோடி வருமானம் பெற்றுள்ளன. அவரது தனித்துவமான கதைகள், காமெடி டைமிங் மற்றும் ஈர்க்கும் நடிப்புகள் இந்த படங்களை பெரிய வெற்றியாக மாற்றியுள்ளன.
சிவகார்த்திகேயன் நடிக்கும் படங்களில் Amaran, Madharaasi, Don, Doctor, Maaveeran போன்றவை, கோடி வருமானத்துடன் பாக்ஸ் ஆபிஸில் தலைசிறந்த வெற்றிகளை பெற்றவை. இவரது தனித்துவமான கதைகள் மற்றும் காமெடி கலந்த நடிப்புகள் ரசிகர்களை கவர்ந்து வெற்றி பெற்றுள்ளன.
Amaran – ரூ. 340 கோடி ராஜ்குமார் பெரியசாமி இயக்கத்தில், மேஜர் முகுந்த் வரதராஜன் என்ற உண்மையான கதையை சொல்லும் படம். சிவகார்த்திகேயனின் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய ஹிட்.
Madharaasi – ரூ. 130 கோடி ஏ.ஆர். முருகதாஸ் இயக்கத்தில் அரசியல் வலைப்பின்னலுடன் வரும் மாஸ் ஹிட். சமீபத்திய ரிலீஸ், இன்னும் சினிமாவில் நல்ல வரவேற்பு பெறுகிறது.
Don – ரூ. 128+ கோடி டெப்யூ இயக்குநர் சிபி சக்ரவர்த்தி இயக்கம். கல்லூரி வாழ்க்கை, தந்தை–மகன் உறவுகள், உணர்வுகள், காமெடியுடன் கலந்த ஒரு ப்ளாக்பஸ்டர்.
Doctor – ரூ. 102 கோடி கிரைம்-காமெடி திரைப்படம், நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கம். சிவகார்த்திகேயனின் லுக் மற்றும் திறன்கள் குறிப்பிடத்தக்கவை.
Maaveeran – ரூ. 89 கோடி சூப்பர் ஹீரோ ஸ்டைலில் கார்டூன்-காமிக் வடிவில் சொல்லப்பட்ட கதை, ரசிகர்களை கவர்ந்தது.
Velaikkaran – ரூ. 83 கோடி சமூக செய்தியுடன் கூடிய காமர்ஷியல் படம். மோசடி மற்றும் ஊழல் குறித்த செய்தியால் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
Ayalaan – ரூ. 80 கோடி விஞ்ஞான கற்பனை மற்றும் வெளிநிலையினர் (Aliens) கதையுடன் விசித்திர அனுபவம் அளித்த படம்.
Namma Veetu Pillai – ரூ. 75+ கோடி குடும்ப காமெடி, செண்டிமண்ட், உணர்வு கலந்த ஹிட் படம்.
Seema Raja – ரூ. 60+ கோடி கிராமத்து கதைகள் மற்றும் பொழுதுபோக்கு கலந்த ஒரு காமடி நிறைந்த படம்.
Remo – ரூ. 60 கோடி ரொமான்டிக் காமெடி, இதில் சிவகார்த்திகேயன் பெண் நர்ஸ் தோற்றத்தில் நடித்தார். படம் பாக்ஸ் ஆபிஸில் பெரிய வெற்றி.