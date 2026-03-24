தாய் கிழவி படத்தின் ஓடிடி ரிலீஸ் தேதி! எப்போது தெரியுமா? முக்கிய தகவல்!

ராதிகா நடிப்பில் கடந்த மாதம் வெளியாகி மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக மாறிய தாய் கிழவி படத்தின் ஓடிடி ரிலீஸ் குறித்த தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இது குறித்த முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

 
சிவகார்த்திகேயன் புரொடக்‌ஷன்ஸ் தயாரிப்பில், அறிமுக இயக்குநர் சிவக்குமார் முருகேசன் இயக்கத்தில் உருவாகி விமர்சன ரீதியாகவும், வசூல் ரீதியாகவும் பெரும் வெற்றி பெற்ற திரைப்படம் தாய் கிழவி.  

இந்த படத்தில் ராதிகா சரத்குமார்  பவுனுத்தாயி என்ற வயதான கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருந்தார்; மேலும் சிங்கம்புலி முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருந்தார்.   

குடும்ப பெண்களின் வாழ்க்கையையும், அவர்களின் தியாகங்களையும் மிகவும் உணர்ச்சிபூர்வமாக பேசிய இந்த திரைப்படம், கடந்த பிப்ரவரி 27ம் தேதி உலகமெங்கும் திரையரங்குகளில் வெளியானது.   

திரையரங்குகளில் குடும்ப ஆடியன்ஸின் பேராதரவை பெற்று வெற்றிகரமாக ஓடிய இந்தப் படம், உலகளாவிய பாக்ஸ் ஆபிஸ் வசூலில் 72 கோடி ரூபாயை தாண்டி பிளாக்பஸ்டர் ஹிட் ஆனது.  

திரையரங்குகளில் பார்க்க தவறிய பலரும் இப்படத்தின் டிஜிட்டல் ரிலீஸுக்காக ஆவலுடன் காத்திருந்த நிலையில், தாய் கிழவி படத்தின் ஓடிடி உரிமையை பிரபல ஸ்ட்ரீமிங் தளமான ஜியோ ஹாட்ஸ்டார பெரும் விலைக்கு கைப்பற்றியுள்ளது.  

ரசிகர்கள் எதிர்பார்க்கும் இந்த திரைப்படம், வருகிற ஏப்ரல் முதல் வாரத்தில் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் அதிகாரப்பூர்வமாக ஸ்ட்ரீமிங் செய்யப்படும் என்று தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. 

