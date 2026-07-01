/PPF, NSC, SSY, SCSS... மீண்டும் ஏமாற்றம், சிறு சேமிப்பு திட்டங்களின் வட்டி விகிதங்களில் மாற்றம் இல்லை

Small savings scheme interest rates: நிதி அமைச்சகம் பொதுவாக ஒவ்வொரு காலாண்டின் இறுதியிலும் திருத்தப்பட்ட விகிதங்களை அறிவிக்கிறது; புதிய விகிதங்கள் அடுத்த காலாண்டின் முதல் நாளிலிருந்து நடைமுறைக்கு வருகின்றன.
Small savings scheme interest rates: அஞ்சலகத்தின் சிறு சேமிப்புத் திட்டங்களில் முதலீடு செய்திருக்கும் நபர்களுக்கு முக்கிய செய்தி. PPF, NSC மற்றும் KVP போன்ற அனைத்து சிறு சேமிப்புத் திட்டங்களின் வட்டி விகிதங்களிலும் அரசு எந்த மாற்றத்தையும் செய்யாமல் முந்தைய விகிதங்களையே தொடர்வதாக முடிவெடுத்துள்ளது.
அஞ்சலகத்தின் சிறு சேமிப்புத் திட்டங்களில் முதலீடு செய்திருக்கும் நபர்களுக்கு முக்கிய செய்தி. PPF, NSC மற்றும் KVP போன்ற அனைத்து சிறு சேமிப்புத் திட்டங்களின் வட்டி விகிதங்களிலும் அரசு எந்த மாற்றத்தையும் செய்யாமல் முந்தைய விகிதங்களையே தொடர்வதாக முடிவெடுத்துள்ளது.
இதன் மூலம் தொடர்ந்து ஒன்பதாவது காலாண்டாகவும் வட்டி விகிதங்கள் மாற்றமின்றி நீடிக்கின்றன. நிதி அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பின்படி, 2026-27 நிதியாண்டின் இரண்டாவது காலாண்டிற்கான (ஜூலை 1, 2026 முதல் செப்டம்பர் 30, 2026 வரை) வட்டி விகிதங்கள், முதல் காலாண்டில் (ஏப்ரல்-ஜூன் 2026) இருந்த விகிதங்களிலேயே தொடரும்.
இம்முறை வட்டி விகிதங்களில் மாற்றம் இருக்கும் என்று சந்தை எதிர்பார்த்திருந்த நிலையில், பாதுகாப்பான முதலீடுகளை விரும்புவோர் தற்போதைக்கு பழைய விகிதங்களையே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியிருக்கும். ஜூலை முதல் செப்டம்பர் 2026 வரையிலான காலாண்டிற்கான பிரபலமான சிறு சேமிப்புத் திட்டங்களின் தற்போதைய வட்டி விகிதங்களை இங்கே காணலாம்.
பொது வருங்கால வைப்பு நிதி (PPF): ஆண்டுக்கு 7.1%. மூத்த குடிமக்கள் சேமிப்புத் திட்டம் (SCSS): ஆண்டுக்கு 8.2%. சுகன்யா சம்ரித்தி யோஜனா (SSY): ஆண்டுக்கு 8.2%. தேசிய சேமிப்புப் பத்திரம் (NSC): ஆண்டுக்கு 7.7%
அஞ்சலக மாதாந்திர வருமானத் திட்டம் (POMIS): ஆண்டுக்கு 7.4%. கிசான் விகாஸ் பத்ரா (KVP): ஆண்டுக்கு 7.5%.
1-ஆண்டு அஞ்சலக கால வைப்பு நிதி: ஆண்டுக்கு 6.9%. 2-ஆண்டு அஞ்சலக கால வைப்பு நிதி: ஆண்டுக்கு 7.0%. 3-ஆண்டு அஞ்சலக கால வைப்பு நிதி: ஆண்டுக்கு 7.1%. 5-ஆண்டு அஞ்சலக கால வைப்பு நிதி: ஆண்டுக்கு 7.5%. 5-ஆண்டு அஞ்சலக தொடர் வைப்பு நிதி (RD): ஆண்டுக்கு 6.7%
நிதி அமைச்சகம் பொதுவாக ஒவ்வொரு காலாண்டின் இறுதியிலும் திருத்தப்பட்ட விகிதங்களை அறிவிக்கிறது; புதிய விகிதங்கள் அடுத்த காலாண்டின் முதல் நாளிலிருந்து நடைமுறைக்கு வருகின்றன.