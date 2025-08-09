மீண்டும் சீரியலுக்கு திரும்பிய ஸ்மிருதி இரானி... ஒரு Episode-க்கு இவ்வளவு சம்பளமா?

Smriti Irani salary - shocks fans: தொலைக்காட்சி உலகின் பிரபல நட்சத்திரம் Smriti Irani, ‘Tulsi Virani’ என்கிற புகழ்பெற்ற கதாபாத்திரத்துடன் மீண்டும் ரசிகர்களின் முன்னிலையில் Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 தொடரில் அவரது திரும்புவதை ரசிகர்கள் ஆவலுடன் வரவேற்கின்றனர்.
Smriti Irani salary - shocks fans: ஸ்மிருதி இரானி, அரசியல் மற்றும் தொலைக்காட்சி இரண்டிலும் வெற்றி கண்ட சக்திவாய்ந்த பெண். மீண்டும் திரும்பிய அவர், இந்தியாவின் உயர்ந்த சம்பளத்துடன் TV உலகில் சாதனை படைக்கிறார்.
அறிமுகம்: Smriti Irani, தொலைக்காட்சியில் ‘Tulsi Virani’ என்ற புகழ்பெற்ற கதாபாத்திரத்தின் மூலம் இந்தியா முழுவதும் அறியப்பட்டார். தற்போது Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 தொடரில் அதே பாத்திரத்துடன் திரும்பி, ரசிகர்களின் நினைவுகளை மீண்டும் உயிர்ப்பித்துள்ளார்.
அரசியல் வாழ்க்கை: ஸ்மிருதி இரானி, தொலைக்காட்சி உலகில் பிரபலமானவர், பின்னர் பாரதீய ஜனதா கட்சியில் சேர்ந்தார். 2003ல் பாஜகவில் இணைந்து, 2014ல் அமேதி தொகுதியில் ராகுல் காந்தியை எதிர்த்து போட்டியிட்டு 2019ல் வெற்றி பெற்றார். தற்போது மத்திய அமைச்சராக பணியாற்றி வருகிறார். அரசியலில் அவரது நேர்மை, கடுமையான உழைப்பு மற்றும் தன்னம்பிக்கை காரணமாக அவருக்கு பெரும் ஆதரவு உள்ளது.
கடந்த காலம்: தொடக்க காலத்தில், Smriti Irani ஒரு உணவகத்தில், குறிப்பாக McDonald’s–இல், மாதம் ரூ.1,800 சம்பளத்தில் டிஷ் வாஷ் பணியில் இருந்தார். பின்னர் கிடைத்த வாய்ப்புகளைப் பயன்படுத்தி, தொலைக்காட்சி உலகில் நடிப்பு பயணத்தைத் தொடங்கினார்.
சீரியலுக்கு மீண்டும் திரும்பினார்: அரசியலில் இருந்து தொலைக்காட்சிக்கு மீண்டும் வந்தது மூலம், பார்வையாளர்களின் பாசத்தையும் பழைய கதாபாத்திரத்தின் மகத்துவத்தையும் மீண்டும் உருவாக்க வேண்டும் என்பது அவரது நோக்கமாகும். இதற்காக அவர் தொழில்முறை நெறிமுறையையும், கடின உழைப்பையும் அடிப்படையாகக் கொண்டுள்ளார்.
அதிக சம்பளம்: புதிய தொடரின் மூலம், தற்போது அவர் ஒரு எபிசோடுக்கு ரூ.14 லட்சம் சம்பளமாகப் பெறுகிறார். இது இந்திய தொலைக்காட்சியின் வரலாற்றில் மிக உயர்ந்த கட்டணங்களில் ஒன்றாகும், மேலும் அவரை நாட்டின் உயர்தரத் தொலைக்காட்சி நடிகையாக நிலைநிறுத்துகிறது.