காதலித்து கல்யாணம் செய்தும், விவாகரத்தால் பிரிந்த தமிழ் சினிமா பிரபலங்கள்! மேலும் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்!

Divorced Tamil Cinema Celebrities: திரை உலகத்தில் காதலும், திருமணமும், பிரிவும் மீண்டும் மீண்டும் நிகழும் தன்மை கொண்டவை. சில பிரிவுகள் ரசிகர்களை அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கினாலும், சில விவாகரத்துகள் விவாதத்துக்குள்ளாக்கின. இந்த பிரபல ஜோடிகள் எதற்காக பிரிந்தனர் என்பதைப் பார்ப்போம்.
Divorced Tamil Cinema Celebrities: காதலால் இணைந்த பிரபலங்கள், வாழ்க்கைதுணை ஆதரவில் பல காலம் பயணித்தபோதிலும், சிலரின் உறவு முடிவுக்கு வந்தது. 2011 முதல் 2024 வரையிலான சில முக்கியமான பிரிவுகளைக் கவனிக்கலாம். சிலர் சொத்துப் பகிர்வு, அலிமோனி விவகாரம் என சர்ச்சையிலும் சிக்கினர்.
பிரபுதேவா & ரம்லத் – 2011 பிரபுதேவா 1995ல் ரம்லத்துடன் திருமணம் செய்து, 3 குழந்தைகள் பிறந்த பிறகு 2011ல் விவாகரத்து பெற்றார். நயன்தாராவுடன் உள்ள உறவு காரணமாகவே பிரிவானது. விவாகரத்துக்குப் பின்னர், ரம்லத்திற்கு சொத்துகள், கார்கள், பணம் ஆகியன வழங்கப்பட்டன. பின்னர், ரம்லத் அவரை “அருமையான தந்தை” எனக் கூறியுள்ளார்.
அமலா பால் & ஏ. எல். விஜய் – 2017 நடிகை அமலா பால் 2014 ஜூன் 12ஆம் தேதி இயக்குநர் ஏ.எல். விஜய்யை திருமணம் செய்தார். சில வருடங்கள் காதலித்து திருமணம் செய்த இவர்கள், 2016-இல் பிரிந்து விட்டனர். அமலா பால் திரையுலகத்தை தொடர விருப்பப்பட்டதையே காரணமாகக் கூறி, விஜய் குடும்பம் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததாக செய்திகள் வெளிவந்தன. 2017 பிப்ரவரியில் சென்னை குடும்ப நீதிமன்றம் அவர்களுக்கு விவாகரத்தை வழங்கியது.
சமந்தா & நாக சைத்தன்யா – 2021 நடிகை சமந்தா ரூத் பிரபு மற்றும் நடிகர் நாக சைதன்யா, 2017 அக்டோபர் 6 மற்றும் 7 ஆம் தேதி இரு மரபுகளின்படி திருமணம் செய்துகொண்டனர். ஆனால் சில ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, 2021ஆம் ஆண்டில், இருவரும் பிரிவை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்து, தங்கள் உறவிற்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்தனர். இந்த முடிவால் ரசிகர்கள் மிகுந்த அதிர்ச்சியடைந்தனர்.
தனுஷ் & ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த் – 2022 தனுஷ் மற்றும் ஐஸ்வர்யா ராஜினிகாந்த் 2004-ம் ஆண்டு திருமணம் செய்தனர். 18 ஆண்டுகள் கழித்து, 2022 ஜனவரியில் இருவரும் தங்கள் பிரிவை சமூக வலைதளங்களில் அறிவித்தனர். இந்த ஜோடி விவாகரத்து முடிவை “மரியாதையான வேறுபாடுகள்” காரணமாக எடுத்ததாகக் கூறினர். பிரிவு அறிவிப்பின் போது, ரசிகர்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.
ஜி.வி. பிரகாஷ் & சைந்தவி – 2024 இசையமைப்பாளர் GV பிரகாஷ் மற்றும் பாடகி சைந்தவி 2013-ல் நீண்ட நாள் காதலுக்குப் பிறகு திருமணம் செய்தனர். 11 ஆண்டுகள் கழித்து, 2024 ஏப்ரலில், இருவரும் சமூக வலைதளங்களில் பிரிவை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்தனர். “நாம் வேறு பாதையை தொடர முடிவு செய்துள்ளோம்” என்ற அவர்களின் அறிவிப்பு, ரசிகர்களிடையே பரவலான கவனத்தை பெற்றது.
ரவி மோகன் & ஆர்த்தி – 2024 ரவி மோகன் மற்றும் ஆர்த்தி 2009ஆம் ஆண்டு திருமணம் செய்து 15 ஆண்டுகள் வாழ்ந்தனர். 2024 பிரிவை அறிவித்து அவர்கள் ரசிகர்களுக்கு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தினர். ஆர்த்தி மாதத்திற்கு ரூ.40 லட்சம் உதவித் தொகை கோரி நீதிமன்றத்தில் விவாதம் நடந்து வருகிறது. இது தனிப்பட்ட மற்றும் சட்ட ரீதியிலும் பரபரப்பான விவகாரமாகும்.