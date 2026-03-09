நயன்தாரா to த்ரிஷா..திருமணமான ஆண்களுடன் காதல் சர்ச்சையில் சிக்கிய நடிகைகள்..

Actress Has Affairs With Married Men : சில தென்னிந்திய நடிகைகள், திருமணமான ஆண்களுடன் காதல் சர்ச்சையில் சிக்கினர். அவர்கள் யார் யார் தெரியுமா? இதோ விவரம்..
Actress Has Affairs With Married Men : தென்னிந்திய திரையுலகில் முக்கிய நடிகைகளாக இருக்கும் சிலர், திருமணமான ஆண்களுடன் காதல் உறவில் இருப்பதாக கூறி சர்ச்சையில் சிக்கியிருக்கின்றனர். இதில், நயன்தாரா, த்ரிஷா என் பல் நாயகிகளின் பெயர் இருக்கிறது. அந்த நடிகைகள் யார் தெரியுமா? இதோ முழு விவரம்.
தமிழ் திரையுலகில் முக்கிய நடிகையாக இருப்பவர் நயன்தாரா. இவர், தனது இளமை காலத்தில் இருந்த காதல் உறவு, பலரை திரும்பி பார்க்க வைத்தது. இவர், வில்லு படத்தின் ஷூட்டின் போது பிரபு தேவாவுடன் காதல் உறவில் இருந்ததாக கூறப்படது. தன் கையில் அவர் பெயரை டாட்டூ கூட குத்தியிருந்தார். இந்த சமயத்தில், பிரபு தேவா ஏற்கனவே திருமணம் செய்தவராகவும், 2 குழந்தைகளுக்கு தந்தையாகவும் இருந்தார்.
மலையாளத்தில், முக்கிய நடிகையாக இருந்தவர் காவ்யா மாதவன். நடிகர் திலீப், மஞ்சு வாரியருடன் திருமண உறவில் இருந்த போதே, காவ்யாவுடன் காதல் உறவில் இருந்தார். இது, அந்த சமயத்தில் பெரும் சர்ச்சையாக வெடித்தது.
நடிகை சிம்ரன், தனது இளமை காலத்தில் கமல்ஹாசனுடன் காதல் உறவில் இருந்ததாக கூறப்பட்டது. ஆனால், இது குறித்து இருவரும் வெளியில் பேசியதே இல்லை.
வனிதா, பீட்டர் பால் என்பவரை திருமணம் செய்தார். அப்போது பீட்டர் பாலின் மனைவி என்று கூறிய ஒருவர், தன் கணவருடன் வனிதா திருமணத்தை மீறிய உறவில் இருந்ததாக கூறியிருந்தார். இதையடுத்து, வனிதா அவரை பிரிந்தார்.
நடிகை ஸ்ரீதேவி, போனி கபூரை 1996ல் திருமணம் செய்தார். போனி கப்பூர், அதற்கு முன்னரே ஷவுரி கபூரை திருமணம் செய்து இருந்தார். இந்த திருமண உறவில் இருக்கும் போதே அவர் ஸ்ரீதேவியுடன் உறவில் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது.
நடிகை ரேகா, அமிதாப் பச்சனுடன் திருமணம் மீறிய உறவில் இருந்ததாக கூறப்பட்டது. இவர்கள், ஓப்பனாகவே உறவில் இருந்தனர். ஆனால், இது பல ஆண்டுகள் நீடிக்கவில்லை.
விஜய்யுடன், த்ரிஷா சமீபத்தில் ஒரு திருமண விழாவில் ஒன்றாக கலந்து கொண்டார். இதற்கு முன்னர் விஜய்யின் மனைவி சங்கீதா விவாகரத்து தாக்கல் செய்திருந்தார். கூடவே, ஒரு நடிகையுடன் திருமணம் மீறிய உறவில் இருப்பதாகவும் தெரிவித்திருந்தார். இதனால், அந்த நடிகை த்ரிஷா தானோ என்கிற சர்ச்சை எழுந்துள்ளது.