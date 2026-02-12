தென்மாவட்டங்களில் வானிலை எப்படி இருக்கும்...? நெல்லை மக்களே கவனமா இருங்க!

South TN Districts Weather Forecast: சிவகங்கை, ராமநாதபுரம், திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, கன்னியாகுமரி உள்ளிட்ட தென்மாவட்டங்களின் வானிலை பிப். 14ஆம் தேதியான இன்று எப்படி இருக்கும் என்பதை இங்கு காணலாம்.
பிப். 14ஆம் தேதி, பிப். 15ஆம் தேதி, பிப். 16ஆம் தேதி, பிப். 17ஆம் தேதி ஆகிய மூன்று நாள்கள் தமிழகம் முழுவதும் வறண்ட வானிலை நிலவும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. பிப். 18ஆம் தேதி மற்றும் பிப். 19ஆம் தேதி என இரண்டு நாள்கள் தமிழ்நாட்டில் லேசான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது.
இது ஒருபுறம் இருக்க சிவகங்கை, ராமநாதபுரம், திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, கன்னியாகுமரி உள்ளிட்ட தென் மாவட்டங்களில் நாளைய (பிப். 14) வானிலை எப்படி இருக்கும் என்பதை இங்கு காணலாம்.
சிவகங்கை: பிப். 14ஆம் தேதி பெரும்பாலும் மேகமூட்டமாக காணப்படும். இரவிலும் மேகமூட்டம் நிலவும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 33 டிகிரி செல்ஷியஸாகவும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 22 டிகிரி செல்ஷியஸாகவும் இருக்கும்.
ராமநாதபுரம்: பிப். 14ஆம் தேதியான இன்று பெரும்பாலும் மேகமூட்டமாக காணப்படும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 29 டிகிரி செல்ஷியஸாகவும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 24 டிகிரி செல்ஷியஸாகவும் இருக்கும்.
தூத்துக்குடி: பிப். 14ஆம் தேதியான இன்று பெரும்பாலும் மேகமூட்டமாக காணப்படும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 33 டிகிரி செல்ஷியஸாகவும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 25 டிகிரி செல்ஷியஸாகவும் இருக்கும்.
திருநெல்வேலி: பிப். 14ஆம் தேதியான இன்று வெயிலின் தாக்கம் அதிகம் உள்ளது. மேகமூட்டமும் நிலவும். அதிக வெப்பத்தால் உடலில் நீர்ச்சத்து குறையலாம். அதிகநேரம் வெயிலில் நேரம் செலவிட்டால் வெப்பத்தின் தாக்கம் இருக்கும். எனவே, அதிகம் நீர் அருந்துங்கள், வெளியே வெயிலில் செல்வதை முடிந்தளவு தவிர்த்துவிடுங்கள். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 37 டிகிரி செல்ஷியஸாகவும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 24 டிகிரி செல்ஷியஸாகவும் இருக்கும்.
கன்னியாகுமரி: பிப். 14ஆம் தேதியான இன்று பகலில் வெயிலும், மேகமூட்டமும் நிலவும். இரவில் பெரும்பாலும் மேகமூட்டமும் நிலவும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 33 டிகிரி செல்ஷியஸாகவும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 26 டிகிரி செல்ஷியஸாகவும் இருக்கும்.