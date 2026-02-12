இரவில் மழை இருக்கு... தென்மாவட்ட மக்களே நோட் பண்ணுங்க - வானிலை அப்டேட்!

South Tamil Nadu Weather Forecast: சிவகங்கை, ராமநாதபுரம், திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, கன்னியாகுமரி உள்ளிட்ட 5 மாவட்டங்களின் இன்றிரவு மற்றும் நாளைய வானிலை நிலவரத்தை இங்கு பார்க்கலாம்.
'தை பனி தரை குளிரும், மாசிப் பனி மச்சைத் துளைக்கும்' என்ற சொல்லாடல் பொதுவாக தமிழ்நாட்டில் பயன்படுத்தப்படுவது உண்டு. தை மாதத்தில் பொழியும் பனி வீட்டின் தரையை மட்டுமே குளிரச் செய்யும், மாசி மாதத்தில் பொழியும் பனி வீட்டின் மாடி (மச்சு) வரை குளிரச் செய்யும் என இந்த சொல்லாடல் பொருள் கொள்ளப்படுகிறது. (Image Source: Meta AI)
அந்த வகையில், தை மாதம் இன்றுடன் (பிப். 12) நிறைவடைய இருக்கிறது. மாசி மாதம் நாளை (பிப். 13) பிறக்க இருக்கிறது. பங்குனி மாதம் வெயில் காலம் தொடங்கும் என்பதால் மாசி மாதம் அதிகாலையில் குளிரின் தாக்கம் தமிழ்நாட்டின் பல இடங்களில் அதிகமாகவே இருக்கும். இந்த காலகட்டத்தில் பகல் நேரங்களில் வெயிலின் தாக்கம் அதிகரிக்கும், மழைப்பொழிவு குறைவாகவே இருக்கும். (Image Source: Meta AI)
அந்த வகையில், சிவகங்கை, ராமநாதபுரம், திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, கன்னியாகுமரி உள்ளிட்ட தென் தமிழ்நாட்டின் 5 மாவட்டங்களின் இன்றிரவு மற்றும் நாளைய வானிலை நிலவரத்தை இங்கு காணலாம். (Image Source: Meta AI)
சிவகங்கை: இன்று (பிப். 12) பகலில் 32 டிகிரி செல்ஷியஸ் வரை வெப்பநிலை இருக்கும். இன்றிரவு குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 24 டிகிரி செல்ஷியஸ் வரை இருக்கும். வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நாளை (பிப். 13) மதியம் சற்று இதமான காற்று வீசும். அதிகபட்சம் 33 டிகிரி செல்ஷியஸ் வெப்பநிலையும், குறைந்தபட்சம் 22 டிகிரி செல்ஷியஸ் வெப்பநிலையாகும். (Image Source: Meta AI)
ராமநாதபுரம்: இன்று ஓரளவு வெயில் இருக்கும். லேசான காற்றுடன் நல்ல வானிலை நீடிக்கும் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 29 டிகிரி செல்ஷியஸாக இருக்கும். மாலை நேரத்தில் மேகமூட்டத்துடன் லேசான காற்று வீசும். இரவில் மேகமூட்டமாக இருக்கும். குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 25 டிகிரி செல்ஷியஸாக இருக்கும். நாளை காலை ஓரளவு வெயிலும், மாலையில் இதமான காற்றும் வீசும். அதிகபட்சம் 30 டிகிரி செல்ஷியஸ் வெப்பநிலையும், குறைந்தபட்சம் 24 டிகிரி செல்ஷியஸ் வெப்பநிலையாகும். (Image Source: Meta AI)
தூத்துக்குடி: இன்று மாலை நேரத்தில் காற்று வீசும். பின்னர் வானம் மேகமூட்டமாக காணப்படும். இரவில் சில இடங்களில் லேசான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது. இன்று அதிகபட்சமாக 33 டிகிரி செல்ஷியஸ் வெப்பநிலையும், குறைந்தபட்சமாக 24 டிகிரி செல்ஷியஸ் வெப்பநிலையும் நிலவும். நாளை மதியம் ஓரளவு காற்று வீசக்கூடும், அதிகபட்சம் 32 டிகிரி செல்ஷியஸ் வெப்பநிலையும், குறைந்தபட்சம் 25 டிகிரி செல்ஷியஸ் வெப்பநிலையாகும். (Image Source: Meta AI)
திருநெல்வேலி: இன்று கடுமையான வெயில் இருக்கும். மேகமூட்டம் அதிகரிக்கும், இரவில் மேகமூட்டம் நிலவும், லேசான சாரல் மழைக்கும் வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்பநிலை 36 டிகிரி செல்ஷியஸ் ஆகும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 23 டிகிரி செல்ஷியஸ் ஆக இருக்கும். மேகமூட்டமாக காணப்படும், அதிகபட்ச வெப்பநிலை 35 டிகிரி செல்ஷியஸ், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 24 டிகிரி செல்ஷியஸ் வெப்பநிலையாகும். (Image Source: Meta AI)
கன்னியாகுமரி: இன்று அதிகபட்ச வெப்பநிலை 31 டிகிரி செல்ஷியஸாக இருக்கும், இரவில் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 17 டிகிரி செல்ஷியஸாக இருக்கும். நாளையும் பெரும்பாலும் வெயில் அடிக்கும், மேகமூட்டமாகவும் காணப்படும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 30 டிகிரி செல்ஷியஸாகவும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 18 டிகிரி செல்ஷியஸாகவும் இருக்கும். (Image Source: Meta AI)