தென் மாவட்ட மக்கள் கவனத்திற்கு... ரயில் சேவையில் தற்காலிக மாற்றம் - தெற்கு ரயில்வே அறிவிப்பு

Southern Railway: சென்னை எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் மறுசீரமைப்பு பணிகள் நடைபெற்று வரும் நிலையில், ரயில் சேவையில் சிக்கலை குறைக்க, எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் சேவைகளில் சில மாற்றங்களையும் தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.
சென்னை எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் தற்போது மறுசீரமைப்பு பணிகள் முழுவீச்சில் நடைபெற்று வருகிறது. எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் உள்ள 10வது, 11வது பிளாட்பார்ம் மறுசீரமைப்பு செய்யப்பட்டு வருகிறது.
இதனால், சென்னை புறநகர் ரயில் சேவையில் பெரும் மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது. 80 ரயில் சேவைகள் ரத்து செய்யப்பட்டதால் பள்ளி கல்லூரி மாணவர்கள், பணிக்கு செல்பவர்கள் உள்பட பலரும் கடுமையான பாதிப்பை சந்திக்கிறார்கள்.
இந்தச் சூழலில், ரயில் சேவையில் சிக்கலை குறைக்க, எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் சேவைகளில் சில மாற்றங்களையும் தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது. அந்த வகையில், எந்தெந்த ரயில் சேவைகளில் மாற்றம் வருகிறது என்பதை இங்கு காணலாம்.
சென்னை எழும்பூர் - செங்கோட்டை வரை செல்லும் பொதிகை எக்ஸ்பிரஸ் (ரயில் எண்: 12661) வரும் மார்ச் 2ஆம் தேதி முதல் மார்ச் 16ஆம் தேதி வரை தாம்பரத்தில் இருந்து இயக்கப்பட உள்ளது. தாம்பரத்தில் இந்த ரயில் இரவு 8.05 மணிக்கு புறப்படும் என தெற்கு ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது.
அதேபோல், திருநெல்வேலியில் இருந்து - சென்னை எழும்பூர் வரும் நெல்லை எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் (ரயில் எண்: 12632) வரும் மார்ச் 1ஆம் தேதி முதல் மார்ச் 15ஆம் தேதிவரை தாம்பரம் வரை மட்டுமே வரும். நெல்லையில் இருந்து இரவு புறப்படும் இந்த ரயில் மறுநாள் அதிகாலை 6.05 மணிக்கு தாம்பரத்தை வந்தடையும்.
சென்னை எழும்பூரில் இருந்து திருச்சி செல்லும் சோழன் எக்ஸ்பிரஸ் (ரயில் எண்: 22675) சென்னை எழும்பூரில் வழக்கமாக காலை 8 மணிக்கு புறப்படும். ஆனால், வரும் மார்ச் 15ஆம் தேதிவரை சென்னை எழும்பூரில் இருந்து சுமார் 2.15 மணிநேரம் தாமதமாக, அதாவது காலை 10.15 மணிக்கு புறப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதேபோல், கடந்த பிப். 22ஆம் தேதி முதல் வரும் மார்ச் 6ஆம் தேதிவரை சென்னை எழும்பூரில் இருந்து புறப்படும் சோழன் எக்ஸ்பிரஸ், கன்னியாகுமரி சூப்பர்பாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ், நெல்லை சூப்பர்பாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ், மதுரை பாண்டியன் எக்ஸ்பிரஸ், சேலம் சூப்பர்பாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் உள்ளிட்ட ரயில்கள் மாம்பலத்திலும் நின்று செல்லும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.