English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
  • தென் மாவட்ட மக்கள் கவனத்திற்கு... ரயில் சேவையில் தற்காலிக மாற்றம் - தெற்கு ரயில்வே அறிவிப்பு

தென் மாவட்ட மக்கள் கவனத்திற்கு... ரயில் சேவையில் தற்காலிக மாற்றம் - தெற்கு ரயில்வே அறிவிப்பு

Southern Railway: சென்னை எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் மறுசீரமைப்பு பணிகள் நடைபெற்று வரும் நிலையில், ரயில் சேவையில் சிக்கலை குறைக்க, எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் சேவைகளில் சில மாற்றங்களையும் தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.
1 /1

அதேபோல், கடந்த பிப். 22ஆம் தேதி முதல் வரும் மார்ச் 6ஆம் தேதிவரை சென்னை எழும்பூரில் இருந்து புறப்படும் சோழன் எக்ஸ்பிரஸ், கன்னியாகுமரி சூப்பர்பாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ், நெல்லை சூப்பர்பாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ், மதுரை பாண்டியன் எக்ஸ்பிரஸ், சேலம் சூப்பர்பாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் உள்ளிட்ட ரயில்கள் மாம்பலத்திலும் நின்று செல்லும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Southern Railway Train Nellai Express Pandiyan Express Chozhan Express

Next Gallery

தங்கம் : வரி விதிப்பு முக்கிய தகவல்! இதை தெரிஞ்சா ஏமாறமாட்டீங்க