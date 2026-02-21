English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
இந்த 8 ரயில்கள் மாம்பலம் ஸ்டேஷனில் நின்று செல்லும்... தெற்கு ரயில்வே அறிவிப்பு

Southern Railway: எழும்பூா் ரயில் நிலைய நடைமேடைகளில் பணிகள் நடைபெற்று வரும் நிலையில், மாம்பலம் ரயில் நிலையத்தில் இந்த 8 ரயில்கள் நின்று செல்லும் என தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.

Southern Railway Chennai Division: சென்னை எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் 10வது மற்றும் 11வது நடைமேடைகளில் பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெற்று வருவதால் வரும் ஏப்ரல் 5ஆம் தேதிவரை மாம்பலத்தில் இந்த 8 ரயில்கள் நின்று செல்லும். 
சென்னை புறநகர் மின்சார ரயில் சேவைகளின் நேர அட்டவணையில் கடந்த சில நாள்களாக மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது. சென்னை எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டு பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. இப்பணிகள் பிப். 20ஆம் தேதி முதல் ஏப்ரல் 5ஆம் தேதிவரை நடைபெறும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இதனால், சென்னை கடற்கரை - தாம்பரம், சென்னை கடற்கரை - செங்கல்பட்டு, சென்னை கடற்கரை - அரக்கோணம் பகுதிகளுக்குச் செல்லும் ரயில்கள் கடும் சிரமத்தைச் சந்தித்துள்ளன. 

தனியாக ஞாயிறு அட்டவணை இனி கிடையாது. ரயில் நேரங்களில் மாற்றம் ஏற்படும். ரயில் சேவை எண் மற்றும் பிளாட்பார்ம் மாற்றங்கள் உள்ளிட்டவை இருக்கலாம் என்றும் தெற்கு ரயில்வேயின் சென்னை கோட்டம் தெரிவித்துள்ளது. 

இது ஒருபுறம் இருக்க, சென்னை எழும்பூா் ரயில் நிலையத்தில் 10வது மற்றும் 11வது நடைமேடைகளில் நடைபெற்று பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெற்று வரும் காரணத்தால், பயணிகளின் வசதிகளுக்காக சென்னை எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து 8 ரயில்கள் மாம்பலம் நிலையத்தில் (Mambalam Railway Station) கூடுதலாக நின்றுச் செல்ல ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

சென்னை எழும்பூரில் இருந்து தென் மாவட்டங்களுக்குச் செல்லும், கன்னியாகுமரி அதிவிரைவு ரயில், செங்கோட்டை - பொதிகை அதிவிரைவு ரயில், திருநெல்வேலி - நெல்லை அதிவிரைவு ரயில், மதுரை - பாண்டியன் அதிவிரைவு ரயில் உள்ளிட்ட ரயில்கள் மாம்பலத்தில் நின்று செல்லும். 

மேலும், சென்னை எழும்பூரில் இருந்து செல்லும் திருச்சி - சோழன் அதிவிரைவு ரயில், புதுச்சேரி விரைவு ரயில், மன்னார்குடி விரைவு ரயில், சேலம் அதிவிரைவு ரயில் உள்ளிட்ட ரயில்களும் மாம்பலத்தில் நின்று செல்லும். 

இந்த 8 அதிவிரைவு/விரைவு ரயில்கள் நாளை (பிப். 22) முதல் ஏப்ரல் 6 வரை, மாம்பலம் ரயில் நிலையத்திலும் நின்று செல்லும் என தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது. எனவே, எழும்பூர் சென்றுதான் இந்த ரயிலில் ஏற வேண்டும் என்றில்லை, பயணிகள் மாம்பலத்திலும் டிக்கெட் புக் செய்து, அங்கிருந்தும் தங்களது பயணத்தை தொடங்கும் வாய்ப்பு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால், எழும்பூரில் மக்கள் கூட்டம் குறைய வாய்ப்புள்ளது. 

மின்சார ரயிலில் அன்றாடம் பயணிக்கும் பயணிகள், இந்த மாற்றங்களை கருத்தில்கொண்டு தங்களின் பயணங்களை திட்டமிடுமாறு தெற்கு ரயில்வே கேட்டுக்கொண்டுள்ளது. 

Southern Railway Chennai Egmore Mambalam railway station Egmore railway station Train

