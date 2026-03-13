இனி நெல்லை எக்ஸ்பிரஸ் எக்மோர் போகாது... 3 ரயில் சேவையில் மாற்றம் - லேட்டஸ்ட் அப்டேட்

Southern Railway: சென்னை எழும்பூரில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் சீரமைப்பு பணியின் காரணமாக, மூன்று ரயில் சேவைகளில் மாற்றம் கொண்டுவந்து தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.
Chennai Egmore Railway Station: சென்னை எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் 10வது, 11வது பிளாட்பார்மில் மறுசீரமைப்பு பணிகள் நடைபெறுவதால் வரும் ஏப்ரல் மாதம் வரை ரயில் சேவைகளில் பல மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
சென்னை எழும்பூர் ரயில் நிலையம், நகரின் பொது போக்குவரத்தில் மிக முக்கியமான இடத்தை பிடிக்கிறது. தமிழ்நாடு மற்றும் கேரளாவுக்கு சென்னையில் இருந்து நீண்ட தூரம் பயணம் மேற்கொள்பவர்களில் இருந்து, சென்னை புறநகர் மின்சார ரயில் பயணத்தை மேற்கொள்பவர்கள் வரை எழும்பூர் ரயில் நிலையம் அதிகளவில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
தற்போது சென்னை எழும்பூரின் 10வது மற்றும் 11வது பிளாட்பாரமில் மறுசீரமைப்பு பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. கடந்த பிப்ரவரி மாதம் தொடங்கிய பணி, வரும் ஏப்ரல் மாதம் வரை நடைபெறும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பணியால் புறநகர் மின்சார ரயில் சேவை உள்ளிட்ட பல ரயில் சேவைகளில் மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது. இது பயணிகளுக்கு அதிக சிரமத்தையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது.
மின்சார ரயில்களின் சேவை குறைக்கப்பட்டதால் தினமும் சென்னை கடற்கரை - தாம்பரம் - செங்கல்பட்டு மார்க்கத்தில் பயணிக்கும் பயணிகள் கடுமையான பாதிப்பை சந்தித்து வருகின்றனர். ரயில்கள் இயக்கும் கால இடைவெளி அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. மக்கள் அதிக நேரம் ரயிலுக்கு காத்திருக்க வேண்டியுள்ளது. ரயில்கள் தாமதமாக வருவதால், மக்கள் கூட்டமும் அதிகரித்து காணப்படுகிறது.
இவை ஒருபுறம், சென்னையில் இருந்து பல்வேறு மாவட்டங்களுக்குச் செல்லும் ரயில் சேவைகளிலும் மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில், சென்னை எழும்பூரில் இருந்து செல்லும் மூன்று ரயில் சேவைகளில் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள மாற்றங்கள் குறித்து தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.
பொதிகை சூப்பர்பாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ்: சென்னை எழும்பூரில் இருந்து செங்கோட்டை செல்லும் இந்த எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் (ரயில் எண்: 12661) இனி வரும் மார்ச் 17ஆம் தேதி (செவ்வாய்) முதல் ஏப்ரல் 6ஆம் தேதி (திங்கள்) வரை தாம்பரத்தில் இருந்து புறப்படும். தாம்பரத்தில் இருந்து எப்போதும் இரவு 8.02 மணிக்கு இந்த ரயில் புறப்படும்.
நெல்லை எக்ஸ்பிரஸ்: வழக்கமாக, திருநெல்வேலியில் இருந்து சென்னை எழும்பூர் வரும் இந்த ரயில் (ரயில் எண்: 12632) வரும் மார்ச் 16ஆம் தேதி (திங்கள்) முதல் ஏப்ரல் 5ஆம் தேதி (ஞாயிறு) வரை தாம்பரம் வரை மட்டுமே செல்லும், எழும்பூர் செல்லாது. தினந்தோறும் இயக்கப்படும் இந்த ரயில் காலை 5.43 மணிக்கு தாம்பரம் வந்தடையும்.
சோழன் சூப்பர்பாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ்: சென்னை எழும்பூரில் இருந்து திருச்சி செல்லும் இந்த ரயில் (ரயில் எண்: 22675) வழக்கமாக காலை 8 மணிக்கு சென்னை எழும்பூரில் இருந்து புறப்படும். ஆனால், வரும் மார்ச் 16ஆம் தேதி (திங்கள்) முதல் ஏப்ரல் 5ஆம் தேதி (ஞாயிறு) வரை சுமார் 2 மணிநேரம் 15 நிமிடம் தாமதமாக காலை 10.15 மணிக்கு சென்னை எழும்பூரில் இருந்து புறப்படும்.
எனவே, சென்னையில் இருந்து செங்கோட்டை, திருச்சி செல்வோரும்; திருநெல்வேலி உள்ளிட்ட தென் மாவட்டங்களில் இருந்து நெல்லை எக்ஸ்பிரஸ் மூலம் சென்னை வர இருப்பவர்களும் இதற்கேற்ப தங்களது பயணத்தை திட்டமிட்டுக்கொள்ளலாம்.