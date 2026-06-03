/தென் மாவட்ட மக்களே... ஊருக்கு போக சூப்பர் வாய்ப்பு - 8 சிறப்பு ரயில்கள் நீட்டிப்பு

Southern Railway Special Train : தெற்கு ரயில்வே கோடையில் வரும் மக்கள் கூட்டத்தை கையாள்வதற்கு சிறப்பு ரயில்களை இயக்கி வரும் நிலையில், தற்போது இந்த 8 சிறப்பு ரயில்களின் சேவையை தெற்கு ரயில்வே நீட்டித்துள்ளது. எந்தெந்த சிறப்பு ரயில்களின் சேவை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை இங்கு காணலாம்.
1. திருநெல்வேலி - மேட்டுப்பாளையம் சிறப்பு ரயில் (ரயில் எண்: 06030) - வரும் ஜூன் 14ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்றும் இயக்கப்படும். ஒரு முறை இந்த ரயில் சேவை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
2. மேட்டுப்பாளையம் - திருநெல்வேலி சிறப்பு ரயில் (ரயில் எண்: 06029) - வரும் ஜூன் 15ஆம் தேதி திங்கள் அன்று ஒருமுறை மட்டும் இந்த ரயில் சேவை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
3. திருநெல்வேலி - தாம்பரம் சிறப்பு ரயில் (ரயில் எண்: 06166) - வரும் ஜூன் 14ஆம் தேதி ஞாயிறு அன்று ஒருமுறை மட்டும் இந்த ரயில் சேவை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
4. தாம்பரம் - திருநெல்வேலி சிறப்பு ரயில் (ரயில் எண்: 06165) - வரும் ஜூன் 15ஆம் தேதி திங்கள் அன்று ஒருமுறை மட்டும் இந்த ரயில் சேவை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
5. தூத்துக்குடி - தாம்பரம் சிறப்பு ரயில் (ரயில் எண்: 06018) - வரும் ஜூன் 15ஆம் தேதி திங்கள் அன்று ஒருமுறை மட்டும் இந்த ரயில் சேவை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
6. தாம்பரம் - தூத்துக்குடி சிறப்பு ரயில் (ரயில் எண்: 06017) - வரும் ஜூன் 16ஆம் தேதி செவ்வாய் அன்று ஒருமுறை மட்டும் இந்த ரயில் சேவை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
7. சென்னை எழும்பூர் - கன்னியாகுமரி சிறப்பு ரயில் (ரயில் எண்: 06045) - வரும் ஜூன் 12ஆம் தேதி வெள்ளி அன்று ஒருமுறை மட்டும் இந்த ரயில் சேவை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
8. கன்னியாகுமரி - சென்னை எழும்பூர் சிறப்பு ரயில் (ரயில் எண்: 06046) - வரும் ஜூன் 14ஆம் தேதி ஞாயிறு அன்று ஒருமுறை மட்டும் இந்த ரயில் சேவை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த 8 சிறப்பு ரயில்களும் தற்போது இயக்கப்பட்டாலும், மேலும் ஒரு முறை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த 8 ரயில்களுக்கான முன்பதிவு விரைவில் தொடங்கும் என தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.