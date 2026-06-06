/தென் மாவட்ட மக்களே அலர்ட்.. ஊருக்கு போக சூப்பர் வாய்ப்பு.. சிறப்பு ரயில்கள் நீட்டிப்பு!

Southern Railway Special Trains: கோடைக் கால சிறப்பு ரயில்களின் சேவையை தெற்கு ரயில்வே ஜூன் 15ஆம் தேதி வரை நீடித்துள்ளது. அதன்படி, கன்னியாகுமரி, திருநெல்வேலி, தென்காகி ஆகிய ரயில்களின் சேவைகள் நீடிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில் முக்கிய போக்குவரத்துகளில் ஒன்றாக இருப்பது ரயில் சேவை. ரயில்களில் தினமும் லட்சக்கணக்கான பயணிகள் பயணித்து வருகின்றனர். குறிப்பாக, கோடை விடுமுறையில் பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கு மக்கள் பயணம் செய்தனர். இதற்காக தெற்கு ரயில்வே சார்பில் சிறப்பு ரயில்களையும் தெற்கு ரயில்வே இயக்கியது. இதனால், பயணிகள் கூட்ட நெரிசலின்றி பயணித்து வந்தனர்.
தற்போது கோடை விடுமுறை முடிவடைந்த நிலையில், சொந்த ஊர்களுக்கு மக்கள் சென்றுவிட்டனர். இருப்பினும் பயணிகளின் வசதிக்காக கோடைக்கால சிறப்பு ரயில்களின் சேவையை தெற்கு ரயில்வே நீட்டித்துள்ளது. கன்னியாகுமரி, திருநெல்வேலி, தென்காகி ஆகிய ரயில்களின் சேவைகள் நீடிக்கப்பட்டுள்ளது.
தெற்கு ரயில்வே வெளியிட்ட தகவலின்படி, வெள்ளிக்கிழமைகளில் இயக்கப்படும் எழும்பூர் - கன்னியாகுமரி சிறப்பு ரயில் ஜூன் 12ஆம் வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேபோல, செவ்வாய்கிழமைகளில் இயக்கப்படும் தாம்பரம் - தூத்துக்குடி சிறப்பு ரயில் ஜூன் 16ஆம் தேத வரை தொடர்ந்து இயக்கப்படும் என தெற்கு ரயில்வே அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், கன்னியாகுமரி - எழும்பூர் இடையே வாரந்தோறும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் இயக்கப்படும் ரயிலும், நெல்லை - தாம்பரம் இடையே ஞாயிற்றுக் கிழமை இயக்கப்படும் ரயிலும் ஜூன் 14ஆம் தேதி வரை இயக்கப்படும் என தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.
மேலும், மேட்டுப்பாளையம் - நெல்லை சிறப்பு ரயில், தாம்பரம் - நெல்லை சிறப்பு ரயில், தூத்துக்குடி - தாம்பரம் சிறப்பு ரயில் ஆகியவற்றின் ஜூன் 15ஆம் தேதி நீடிக்கப்பட்டுள்ளது என தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது. எனவே, பயணிகள் அதற்கு ஏற்றவாறு தங்கள் பயணங்களை திட்டமிட்டுக் கொள்ள வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.