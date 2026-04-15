சென்னை மின்சார ரயில் சேவையில் மாற்றம்.. முக்கிய ரூட் வேற.. தெற்கு ரயில்வே முக்கிய அறிவிப்பு

Chennai EMU Train Service Changes: சென்னையில் மின்சார ரயில் சேவைகளில் சில மாற்றங்களை தெற்கு ரயில்வே சென்னை கோட்டம் செய்துள்ளது. அதாவது, சென்ட்ரல் - அரக்கோணம் இடையே மின்சார ரயில் சேவையில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
சென்னையில் முக்கிய போக்குவரத்துகளில் ஒன்றாக இருப்பது மின்சார ரயில் சேவை. மின்சார ரயில்களில் தினமும் லட்சக்கணக்கான பயணிகள் பயணம் செய்து வருகின்றனர். குறைவான கட்டணம், போக்குவரத்து நெரிசல் இல்லாமல் சீக்கிரமாக செல்வதால் பலரும் மின்சார ரயில்களில் பயணம் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
சென்னை கடற்கரை - செங்கல்பட்டு, தாம்பரம், சென்னை சென்ட்ரல் - அரக்கோணம், திருவள்ளூர் உள்ளிட்ட வழித்தடங்களில் மின்சார ரியில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. அவ்வப்போது மின்சார ரயில் சேவையில் தெற்கு ரயில்வே மாற்றங்களை கொண்டு வரும்.
அந்த வகையில், முக்கியமான அறிவிப்பை தற்போது தெற்கு ரயில்வே வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, சென்னை சென்ட்ரல் - அரக்கோணம் ரயில் சேவையில் மாற்றம் செய்து தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து தெற்கு ரயில்வே வெளியிட்ட அறிவிப்பில், அரக்கோணம் ரயில் நிலையத்தில் ரயில் தண்டவாள பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெறுகிறது. இதனை கருத்தில் கொண்டு ஏப்ரல் 16 முதல் ஏப்ரல் 19ஆம் தேதி வரை மின்சார ரயில் சேவையில் சில மாற்றங்களை தெற்கு ரயில்வே மேற்கொண்டுள்ளது.
சென்னை சென்ட்ரல் - அரக்கோணம் இடையே நண்பகல் 12.45 மணி முதல் 1.45 மணி வரை ஏப்ரல் 16 முதல் ஏப்ரல் 19ஆம் தேதி வரை ரயில் சேவையில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. சென்னை சென்ட்ரலில் இருந்து பகல் 11.00 மணிக்கும், இரவு 10.55 அரக்கோணம் நோக்கி புறப்படும் இரண்டு ரயில்களும் திருவாலங்கோடு வரை மட்டுமே இயக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
திருவாலங்காடு ரயில் நிலையத்தில் இறங்கி பயணிகள் மாற்று போக்குவரத்தில் செல்ல வேண்டியிருக்கும். மேலும், திருத்தணியில் இருந்து நண்பகல் 12.35 மணிக்கு சென்னை சென்ட்ரல் நோக்கி வரும் மின்சார ரயில்களும் திருவாலங்காட்டில் இருந்து தொடங்கும் என தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.
பராமரிப்பு பணிகள் நிறைவடைந்ததும் நான்கு நாட்களுக்கு பிறகு மின்சார ரயில்கள் வழக்கம் போல் இயக்கப்படும் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, பயணிகள் இதனை தெரிந்து கொண்டு தங்களது பயணங்களை திட்டமிட்டுக் கொள்ள வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.