பயணிகளுக்கு ஹேப்பி நியூஸ்.. தமிழ் புத்தாண்டுக்கு சிறப்பு ரயில்கள்.. எங்கெல்லாம் தெரியுமா?

 Tamil New Year Special Trains: தமிழ் புத்தாண்டு, விஷு பண்டிகைக்ககாக தெற்கு ரயில்வே 4 சிறப்பு ரயில்களை அறிவித்துள்ளது. திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடிக்கு சிறப்பு ரயில்களை இயக்குகிறது. 

 
தமிழகத்தில் முக்கிய போக்குவரத்துகளில் ஒன்றாக இருப்பது இந்தியன் ரயில்வே.  தொடர் விடுமுறை, விசேஷ தினங்களில் பயணிகள் சொந்த ஊர்களுக்கு படையெடுப்பார்கள்.  இதனால், ரயில் நிலையங்களில் பயணிகள் கூட்டம் அலைமோதும். அந்த வகையில், ஏப்ரல் 14ஆம் தேதி தமிழ் புத்தாண்டு கொண்டாடப்படுகிறது.  அதே போல, கேரளாவில் விஷு புத்தாண்டு கொண்டாடப்படுகிறது.   

கோடை விடுமுறையில் தமிழ் புத்தாண்டு, விஷு பண்டிகை வருவதால், பயணிகள் சொந்த ஊர்களுக்கு படையெடுப்பார்கள். அதற்கு ஏற்ற வகையில், டிக்கெட்டுகளை பயணிகள் முன்பதிவு செய்துள்ளனர்.  ரயில்களில் 60 நாட்களுக்கு முன்பே டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யும் வசதி இருப்பதால், ரயில்களில் டிக்கெட்டுகள் விற்று தீர்ந்துள்ளன.   

இதனால்,  பயணிகளின் வசதிக்காக சிறப்பு ரயில்களை அறிவித்துள்ளது.  தமிழ் புத்தாண்டு, விஷு பண்டிகைக்ககாக தெற்கு ரயில்வே 4 சிறப்பு ரயில்களை அறிவித்துள்ளது. ரயில் எண் (06070) ஏப்ரல் 9ஆம் தேதி சென்னை திருநெல்வேலி - சென்னை எழும்பூர் இடையே சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படுகிறது.  மறுமார்க்கத்தில் ஏப்ரல் 10ஆம் தேதி எழும்பூரில் இருந்து தென்காசிக்கு இயக்கப்படுகிறது.   

ரயில் எண் (06115) ஏப்ரல் 10ஆம் தேதி  சென்னை சென்ட்ரலில் இருந்து திருவனந்தபுர தெற்கிற்கு  சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படுகிறது. ரயில் எண் (06116) ஏப்ரல் 15ஆம் தேதி திருவனந்தபுரத்தில் இருந்து எழும்பூருக்கு சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படுகிறது.   

ரயில் எண் (06119) ஏப்ரல் 15ஆம் தேதி சென்னை சென்ட்ரலில் இருந்து கொல்லத்திற்கு சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படுகிறது. ரயில் எண் (06120) கொல்லத்தில்  இருந்து சென்ட்ரலுக்கு சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படுகிறது.   

ரயில் எண் (06151)  தூத்துக்குடியில் இருந்து சென்னை சென்ட்ரலுக்கு ஏப்ரல் 13ம் தேதி சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படுகிறது. ரயில் எண் (06152) ஏப்ரல் 14ஆம் தேதி தூத்துக்குடியில்  இருந்து சென்ட்ரலுக்கு சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படுகிறது.   

தெற்கு ரயில்வே சிறப்பு ரயில்களை அறவித்த நிலையில், விரைவில் தமிழக போக்குவரத்து கழகமும் சிறப்பு பேருந்துகளை இயக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது தொடர்பாக அறிவிப்பை போக்குவரத்து கழகம் விரைவில் வெளியிடும் என கூறப்படுகிறது. 

தங்கம் விலையில் விரைவில் நடக்கப்போகும் 2 தலைகீழ் மாற்றங்கள்! முக்கிய தகவல்