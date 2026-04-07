English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
சவுமியா அன்புமணியின் மொத்த சொத்துக்கள்! வேட்புமனுவில் தாக்கல் செய்த முழு விவரம்!

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026-ல் தருமபுரி தொகுதியில் பாமக வேட்பாளராகக் களமிறங்கியுள்ள சவுமியா அன்புமணியின் சொத்து மதிப்பு குறித்த விவரங்கள் வெளியாகி உள்ளது.

 
1 /6

தருமபுரி சட்டமன்ற தொகுதியில் பாமக வேட்பாளராக போட்டியிடும் கட்சியின் தலைவர் அன்புமணியின் மனைவியான சவுமியா அன்புமணி, தனது வேட்புமனுவுடன் சொத்து விவரங்களை தேர்தல் ஆணையத்திடம் தாக்கல் செய்துள்ளார்.  

2 /6

அவர் தாக்கல் செய்துள்ள பிரமாண பத்திரத்தின்படி, சவுமியா அன்புமணியின் ஒட்டுமொத்த சொத்து மதிப்பு ரூ. 65.94 கோடி என அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.   

3 /6

இந்த சொத்துக்களில் அவரது பெயரில் உள்ள வங்கி இருப்பு, பிக்சட் டெபாசிட், நிறுவனங்களின் பங்குகள், மற்றும் கார் உள்ளிட்ட அசையும் சொத்துக்களின் மதிப்பு பல கோடிகளை தாண்டுகிறது.  

4 /6

இவரிடம் உள்ள நகைகள் என்ற வகையில், 2927 கிராம் தங்கம், 25.9 கிலோ வெள்ளி மற்றும் 151.5 காரட் வைரம் இருப்பதாகவும், இவற்றின் ஒட்டுமொத்த மதிப்பு சுமார் 3.77 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் இருக்கும் எனவும் கணக்கிடப்பட்டுள்ளது.   

5 /6

இதுதவிர, சவுமியா அன்புமணியின் பெயரில் ஹோண்டா ஜாஸ், இன்னோவா மற்றும் மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் என மூன்று சொகுசு கார்கள் இருப்பதாகவும் ஆவணங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.  

6 /6

பசுமை தாயகம் அமைப்பின் தலைவராகவும், தொழிலதிபராகவும் அறியப்படும் சவுமியா அன்புமணியின் பெயரில் சுமார் ரூ. 9.15 கோடி அளவிற்கு வங்கிக் கடன்கள் இருப்பதும் அந்த வேட்புமனுவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Next Gallery

