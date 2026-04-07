சவுமியா அன்புமணியின் மொத்த சொத்துக்கள்! வேட்புமனுவில் தாக்கல் செய்த முழு விவரம்!

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026-ல் தருமபுரி தொகுதியில் பாமக வேட்பாளராகக் களமிறங்கியுள்ள சவுமியா அன்புமணியின் சொத்து மதிப்பு குறித்த விவரங்கள் வெளியாகி உள்ளது.
தருமபுரி சட்டமன்ற தொகுதியில் பாமக வேட்பாளராக போட்டியிடும் கட்சியின் தலைவர் அன்புமணியின் மனைவியான சவுமியா அன்புமணி, தனது வேட்புமனுவுடன் சொத்து விவரங்களை தேர்தல் ஆணையத்திடம் தாக்கல் செய்துள்ளார்.
அவர் தாக்கல் செய்துள்ள பிரமாண பத்திரத்தின்படி, சவுமியா அன்புமணியின் ஒட்டுமொத்த சொத்து மதிப்பு ரூ. 65.94 கோடி என அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த சொத்துக்களில் அவரது பெயரில் உள்ள வங்கி இருப்பு, பிக்சட் டெபாசிட், நிறுவனங்களின் பங்குகள், மற்றும் கார் உள்ளிட்ட அசையும் சொத்துக்களின் மதிப்பு பல கோடிகளை தாண்டுகிறது.
இவரிடம் உள்ள நகைகள் என்ற வகையில், 2927 கிராம் தங்கம், 25.9 கிலோ வெள்ளி மற்றும் 151.5 காரட் வைரம் இருப்பதாகவும், இவற்றின் ஒட்டுமொத்த மதிப்பு சுமார் 3.77 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் இருக்கும் எனவும் கணக்கிடப்பட்டுள்ளது.
இதுதவிர, சவுமியா அன்புமணியின் பெயரில் ஹோண்டா ஜாஸ், இன்னோவா மற்றும் மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் என மூன்று சொகுசு கார்கள் இருப்பதாகவும் ஆவணங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
பசுமை தாயகம் அமைப்பின் தலைவராகவும், தொழிலதிபராகவும் அறியப்படும் சவுமியா அன்புமணியின் பெயரில் சுமார் ரூ. 9.15 கோடி அளவிற்கு வங்கிக் கடன்கள் இருப்பதும் அந்த வேட்புமனுவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.