எஸ்பி வேலுமணியா? எடப்பாடியா? இனி அதிமுகவின் தலைமை யார்?

அதிமுக கட்சிக்குள் நிலவும் தற்போதைய அதிகார போட்டி மற்றும் பிளவு பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இது தொடர்பான முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.
2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் அதிமுக 47 இடங்களை மட்டுமே பெற்று மூன்றாவது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டதால், கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியின் தலைமையின் மீது அக்கட்சி எம்.எல்.ஏ.க்களிடையே கடும் அதிருப்தி எழுந்துள்ளது.
கட்சியின் மூத்த தலைவர்களான முன்னாள் அமைச்சர்கள் சி.வி. சண்முகம் மற்றும் எஸ்.பி. வேலுமணி ஆகியோர் எடப்பாடி பழனிசாமியின் தன்னிச்சையான முடிவுகளுக்கு எதிராக தங்கள் ஆதரவு எம்.எல்.ஏ.க்களை ஒருங்கிணைத்து போர்க்கொடி தூக்கியுள்ளனர்.
47 எம்.எல்.ஏ.க்களில் எடப்பாடி பழனிசாமியை சட்டமன்றக் குழு தலைவராக நியமிக்க வெறும் 17 பேர் மட்டுமே சபாநாயகரிடம் ஆதரவு கடிதம் அளித்துள்ளனர். மீதமுள்ள சுமார் 30 எம்.எல்.ஏ.க்கள் எஸ்.பி. வேலுமணியை தலைவராக நியமிக்க ஆதரவளிப்பதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் நடைபெற்ற கூட்டங்களை புறக்கணித்த அதிருப்தி எம்.எல்.ஏ.க்கள், சென்னை மற்றும் புதுச்சேரியில் தனித்தனியே ரகசிய கூட்டங்களை நடத்தித் தங்களது அடுத்தகட்ட அரசியல் நகர்வுகள் குறித்து ஆலோசனை செய்துள்ளனர்.
தமிழகத்தின் புதிய முதலமைச்சராக பதவியேற்றுள்ள விஜய்யின் த.வெ.க அரசுக்கு அதிமுக வெளியிலிருந்து ஆதரவளிக்க வேண்டும் என அதிருப்தி எம்.எல்.ஏ.க்கள் கோரியதை எடப்பாடி பழனிசாமி திட்டவட்டமாக மறுத்துவிட்டார்.
கட்சிக்குள் எழுந்துள்ள இந்த பெரும் குழப்பங்களால் எம்.எல்.ஏ.க்கள் இரண்டு அணிகளாக பிரிந்து செயல்பட தொடங்கியுள்ளனர். எடப்பாடி பழனிசாமி பதவி விலக வேண்டும் என்ற கோரிக்கைகள் வலுத்துள்ளதால், ஜெயலலிதா மறைவுக்கு பிறகு அதிமுக மீண்டும் ஒரு பெரிய பிளவை சந்திக்க வாய்ப்புள்ளதாக அரசியல் விமர்சகர்கள் கருதுகின்றனர்.