/பயணிகள் கவனத்திற்கு: சேலம், திருப்பூர் வழியாக சிறப்பு ரயில் சேவை அறிவிப்பு, முழு விவரம் இதோ

தமிழக மக்களுக்கு முக்கிய செய்தி. பக்ரீத் மற்றும் வார இறுதி தொடர் விடுமுறை நாட்களை ஒட்டி தெற்கு ரயில்வே பயணிகளின் வசதிக்காக சிறப்பு ஏற்பாடுகளை செய்துள்ளது. அவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
பக்ரீத் மற்றும் தொடர் வார விடுமுறை நாள்களை முன்னிட்டு, சிலிக்கான் சிட்டியான பெங்களூருவில் இருந்து கேரளா மாநிலம் கன்னூருக்குத் தமிழகம் வழியாகச் சிறப்பு ரயில் சேவைகள் இயக்கப்படுகின்றன. பயணிகளுக்கு சுமூகமான பயணத்தை ஏற்படுத்திக் கொடுக்கும் விதமாக இந்த ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் பண்டிகை காலக் கூட்ட நெரிசல் முற்றிலும் தவிர்க்கப்பட்டு பயணிகள் நிம்மதியாக பயணிக்க வழிவகை செய்யப்படும்.
இந்த சிறப்பு ரயில்கள் கிருஷ்ணராஜபுரம், பங்காருபேட்டை, சேலம், ஈரோடு, திருப்பூர், போதனூர், பாலக்காடு, சோரனூர், திரூர், கோழிக்கோடு, வடகரா, தலசேரி ஆகிய ரயில் நிலையங்கள் வழியாக கன்னூர் செல்லும். மாநிலம் வாரியாக இது நிற்கும் ரயில் நிலையங்கள் இந்த வகையில் இருக்கும்: கர்நாடகா பகுதி: பெங்களூரு (SMVT / Cantt), கிருஷ்ணராஜபுரம் மற்றும் பங்காருபேட்டை ரயில் நிலையங்கள். தமிழகப் பகுதி: தமிழகத்தின் முக்கியத் தொழில் மற்றும் போக்குவரத்து மையங்களான சேலம், ஈரோடு, திருப்பூர், போதனூர். கேரளப் பகுதி: பாலக்காடு, சோரனூர், திரூர், கோழிக்கோடு, வடகரா, தலசேரி ஆகிய முக்கிய நிலையங்களைக் கடந்து இறுதியாகக் கண்ணூர் சென்றடைகிறது.
சிறப்பு ரயில் எண்: 06545. புறப்பாடு: SMVT பெங்களூருவில் (SMVT train terminal) இருந்து இன்று (மே 26ம் தேதி) இரவு 11.40 மணிக்குப் புறப்படும். வருகை: மறுநாள் பகல் 2.00 மணிக்குக் கண்ணூர் ரயில் நிலையத்தைச் சென்றடைகிறது. சிறப்பம்சம்: இரவு நேரப் பயணம் என்பதால், பயணிகள் அலுவலக பணிகள் முடிந்து பகல் நேர அலுப்பு இல்லாமல் எளிதாகப் பயணிக்கலாம்.
சிறப்பு ரயில் எண்: 06546. மறுமார்க்கத்தில் இயங்கும் இந்தச் சிறப்பு ரயில் கண்ணூரில் இருந்து நாளை (மே 27) மாலை 6.25 மணிக்குப் புறப்படும். மாலை நேரப் புறப்பாடு என்பதால் பணி முடித்து கிளம்புபவர்களுக்கு இது ஏதுவான தேர்வாக இருக்கும். வருகை விவரம்: கண்ணூரில் புறப்படும் ரயில் மறுநாள் காலை 9.00 மணிக்கு SMVT பெங்களூரு ரயில் நிலையத்தை வந்தடைகிறது.
சிறப்பு ரயில் எண்: 06549. பெங்களூரு Cantt இல் இருந்து நாளை (மே 27) மாலை 4.30 மணிக்கு புறப்பட்டும் இந்த ரயில், மறுநாள் காலை 7.50 மணிக்கு கன்னூர் ரயில் நிலையத்தை சென்றடையும்.
சிறப்பு ரயில் எண்: 06550: அதேபோல், கன்னூரிலிருந்து வியாழனன்று (மே 28) அன்று காலை 10 மணிக்கு புறப்படும் இந்த ரயில் வண்டி அன்று நள்ளிரவு 12.30 மணிக்கு பெங்களூரு Cantt -ஐ வந்தடையும்.
இந்த சிறப்பு ரெயில்களின் முன்பதிவு மற்றும் பிற விவரங்களை www.irctc.co.in என்ற தெற்கு ரயில்வேயின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் மூலமாக அறிந்துகொள்ளலாம்.