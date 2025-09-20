English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

இன்று தொடங்கும் சிறப்பு யோகம்! இந்த 3 ராசிகளுக்கு அடிக்குது ஜாக்பாட்!

30 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு உருவாகும் ஷடாஷ்டக் யோகம்! சனி-செவ்வாய் சேர்க்கையால் பின்வரும் 3 ராசிகளுக்கு அடிக்குது ஜாக்பாட்! எந்த எந்த ராசி என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
ஜோதிட சாஸ்திரத்தின்படி, கிரகங்களின் இடப்பெயர்ச்சி மற்றும் சேர்க்கைகள் ஒவ்வொரு ராசியிலும் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கங்களை ஏற்படுத்தும். 

அந்த வகையில் சுமார் 30 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு, பித்ரு பக்ஷத்தின் போது, சனி மற்றும் செவ்வாய் கிரகங்களின் சேர்க்கையால் ஒரு அரிய யோகம் உருவாகிறது. 

இன்று செப்டம்பர் 20 முதல் தொடங்கும் இந்த யோகத்தால் குறிப்பிட்ட 3 ராசிக்காரர்களுக்கு எதிர்பாராத பண வரவு, தொழில் முன்னேற்றம் மற்றும் குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி என பல நன்மைகள் உண்டாகும் என்று ஜோதிட நிபுணர்கள் கணித்துள்ளனர்.

மேஷ ராசி சனி மற்றும் செவ்வாய் கிரகத்தின் இந்த சேர்க்கை, மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு தொழில் மற்றும் குடும்ப வாழ்வில் மகிழ்ச்சியான நிகழ்வுகளை கொண்டு வரும். நீண்ட நாட்களாக இருந்த தடைகள் விலகும். திருமண காரியங்கள் கைகூடி, குடும்ப வாழ்வில் பரஸ்பர புரிதல் அதிகரித்து மகிழ்ச்சி பெருகும்.

மிதுன ராசி மிதுன ராசிக்காரர்களின் கடின உழைப்புக்கு முழுமையான பலன் கிடைக்கும் காலமாக இது அமையும். வருமானம் பெருகுவதால், புதிய வீடு அல்லது வாகனம் வாங்கும் யோகம் உண்டாகும்.

மீன ராசி சனி-செவ்வாய் சேர்க்கை, மீன ராசிக்காரர்களுக்குப் பல சாதகமான பலன்களைத் தரவுள்ளது. உங்கள் ஜாதகத்தில், லக்ன வீட்டில் சனியும், 8-வது வீட்டில் செவ்வாயும் சஞ்சரிப்பதால், உங்கள் உழைப்புக்கு உரிய பலன் நிச்சயம். அலுவலகத்தில் கூடுதல் பொறுப்புகளும், பதவி உயர்வும் கிடைக்கும். ஆடை தொடர்பான தொழில் செய்து வருபவர்கள், நஷ்டத்திலிருந்து மீண்டு லாப பாதைக்குத் திரும்புவார்கள்.

