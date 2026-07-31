Spider Man Brand New Day : டாம் ஹாலாண்ட் நடிப்பில், பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் வெளியாகியிருக்கும் திரைப்படம், ஸ்பைடர்மேன் பிராண்ட் நியூ டே. இது, டாம் ஹாலாண்ட் ஸ்பைடர்மேன் படத்தின் நான்காவது பாகமாகும். இந்த படத்தின் முதல் நாள் கலக்ஷன் எவ்வளவு தெரியுமா?
Spider Man Brand New Day : உலக அளவில், மார்வல் படங்களுக்கென்று பல கோடி ரசிகர்கள் இருக்கின்றனர். அதிலும், ஸ்பைடர் மேன் திரைப்படங்களுக்கு வரவேற்பு மிகவும் பலமாகவே இருக்கும். சமீபத்தில் ஸ்பைடர்மேன் பிராண்ட் நியூ டே திரைப்படம் வெளியாகி இருக்கிறது. இதன் முதல் நாள் வசூல் எவ்வளவு தெரியுமா?
ஸ்பைடர் மேன் பிராண்ட் நியூ டே திரைப்படம் ஜூலை 30ஆம் தேதி வெளியானது. டாம் ஹாலாண்ட்-ஜெண்டையா முக்கிய கேரக்டரில் நடித்திருக்கும் இந்த திரைப்படத்தில் ஹல்க் ஆக மார்க் ரஃபல்லோவும் நடித்திருக்கிறார்.
மார்வல் ஹீரோக்களில், முக்கிய ஹீரோவாக இருப்பவர்தான் ஸ்பைடர் மேன். கடந்த ஆண்டுகளில் வெளியான மூன்று ஸ்பைடர் மேன் படங்களும் நல்ல வரவேற்பை பெற்ற நிலையில், அதன் முதல் நாள் கலக்ஷன் எவ்வளவு என்பதை தெரிந்து கொள்ள ரசிகர்கள் ஆர்வத்துடன் காத்துக்கொண்டுள்ளனர்.
ஸ்பைடர் மேன் பிராண்ட் நியூ டே திரைப்படம் இந்தியாவில் முதல் நாளிலேயே ரூ.60 கோடி வரை வசூலித்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது. ஆங்கிலத்தில், ரூ.32.25 கோடியூம், இந்தியில், ரூ.22 கோடியும் படம் கலக்ட் செய்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
தெலுங்கில், இப்படம் ரூ.3.25 கோடி வரை வசூலித்திருப்பதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிற்றது. தமிழில், ரூ.3 கோடி வரை முதல் நாளில் வசூலித்திருக்கிறது. கண்ணடம் மற்றும் மலையாளத்தில் ரூ.3 லட்சமும், ரூ.7 லட்சமும் வசூலித்திருக்கிறது.
உலகளவில் இப்படம், சுமார் 500 மில்லியன் வரை வசூலித்திருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது. இது இந்திய மதிப்பில், சுமார் 5000 கோடியாம்