/நடிகை ஸ்ரீலீலா காதலிக்கும் பிரபல கிரிக்கெட் வீரர்? தாயார் சொன்ன உண்மை!

Sreeleela Tilak Varma Dating : தென்னிந்திய திரையுலகில் முக்கிய நடிகைகளுள் ஒருவராக இருப்பவர், ஸ்ரீலீலா. இவரும் இந்திய கிரிக்கெட் விரர் ஒருவரும் காதலித்து வருவதாக தகவல் பரவியது. இதற்கு, ஸ்ரீலீலாவின் தாயார் விளக்கம் கொடுத்துள்ளார்.
கன்னடத்தில், கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு வெளியான ‘கிஸ்’ எனும் திரைப்படம் மூலமாக அறிமுகமானவர் ஸ்ரீலீலா. இளம் வயதிலேயே சினிமாவிற்குள் அறிமுகமான இவருக்கு தொடர்ந்து அடுத்தடுத்து தெலுங்கில் பல பட வாய்ப்புகள் வந்தது. அதை பிடித்துக்க்கொண்ட இவர், தற்போது உச்ச நட்சத்திரங்களில் ஒருவராக இருக்கிறார்.
ஸ்ரீலீலாவும் மகேஷ் பாபுவும் குண்டூர் காரம் திரைப்படத்தில் ஒன்றாக நடித்திருந்தனர். இந்த படத்தில் வந்த ‘மார்த்தப்பட்டி’ பாடலில் ஸ்ரீலீலாவில் நடனம் பலரது கவனத்தையும் ஈர்த்தது. இதையடுத்து பாலையாவுக்கு மகளாக ‘பகவந்த் கேசரி’ திரைப்படத்திலும் ஸ்ரீலீலா நடித்திருந்தார்.
தமிழ் சினிமாவிலும் பராசக்தி படத்தில் நடித்துள்ள ஸ்ரீலீலாவுக்கு கோலிவுட்டிலும் நிறைய ரசிகர்கள் கிடைத்து விட்டனர். இதையடுத்து இவர் தொடர்ந்து வெவ்வேறு தமிழ் படங்களில் கமிட் ஆவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்த சமயத்தில்தான், நடிகை ஸ்ரீலீலாவும் பிரபல கிரிக்கெட் வீரர் திலக் வர்மாவும் காதலித்து வருவதாக செய்திகள் பரவ ஆரம்பித்தன. இவர்கள் இருவரும் ஒரே நாளில் திருப்பதியில் சுவாமி தரிசனம் செய்துள்ளனர். இதனால், இந்த தகவல் பரவ ஆரம்பித்துள்லது. அதே சமயத்தில், மும்பை இந்தியன்ஸ் மேட்சின் போது, ஸ்ரீலீலா ‘திலக்’ என்ற எழுத்து பொதிந்த சட்டையை போட்டிருந்ததாக கூறப்பட்டது. இதனால் இந்த தகவலை பலரும் உண்மை என நம்பினர்.
MI கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ்வும், சமீபத்தில் திலக்கின் காதல் வாழ்க்கையை வைத்து கேலி செய்ததும் வைரலானது. எனவே, ரசிகர்கள் பலர் இந்த பல புள்ளிகளை கனெக்ட் செய்து வந்தனர். இந்த சமயத்தில், ஸ்ரீலீலாவின் தாயார் கூறியிருக்கும் கருத்து வைரலாகி வருகிறது.
ஸ்ரீலீலாவின் தாயார், சமீபத்தில் ஒரு பிரபல பத்திரிகைக்கு பேட்டியளித்திருக்கிறார். அதில், இந்த தகவல் ஒன்றில் கூட உண்மை இல்லை என்றும், அன்று கோயிலில் ஒன்றாக சாமி கும்பிட்டது தற்செயலாக நடந்தது என்றும் தெரிவித்தார். மேலும் ஸ்ரீலீலா முதுநிலை நீட் தேர்வுக்காக தன்னை தயார் படுத்தி வருவதாகவும், அந்த நேரம் போக நடிப்பில் அவர் கவனம் செலுத்துவதாகவும் அவரது தாயார் தெரிவித்திருக்கிறார். இன்னும் 5-6 வருடங்களுக்கு இது போன்ற விஷயங்களில் அவர் ஈடுபட மாட்டார் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.