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CSK-விடம் டீல் பேசிய SRH.. ”லிவிங்ஸ்டனை எடுத்துக்கிட்டு, அந்த 2 வீரரை தாங்க” - முழு விவரம்!

Written ByR Balaji
Published: Jul 30, 2026, 09:18 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 09:18 PM IST

CSK Trade Latest Update: "லியாம் லிவிங்ஸ்டனை எடுத்துக்கிட்டு, அந்த 2 பிளேயர்ஸை எங்களுக்கு தாங்க" - சிஎஸ்கே அணி நிர்வாகத்திடம் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் மெகா ஆஃபரை முன்வைத்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. 

 

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சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி நிர்வாகம், லியாம் லிவிங்ஸ்டனை சிஎஸ்கேவுக்கு தர முன்வந்ததுள்ளது. அதற்கு மாற்றாக நூர் அகமது மற்றும் நேதன் எல்லிஸ் ஆகிய இருவரையும் கேட்டதுள்ளது. ஆனால், இந்த டீலை ஆரம்பகட்டத்திலேயே சிஎஸ்கே நிராகரித்துவிட்டது. லிவிங்ஸ்டனுக்கு மாற்றாக இவ்விருவரையும் இழப்பது அணிக்கு பலவீனத்தை தரும் என்றும், ஏலத்தில் ஹேரி ப்ரூக் போன்ற வீரர்களை எடுக்க வாய்ப்புள்ளதால் இந்த முடிவை சிஎஸ்கே எடுத்ததாக கூறப்படுகிறது.

 

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ஹர்திக் பாண்டியாவை வாங்குவதற்காக மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியுடன் சிஎஸ்கே தீவிர பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டு வருகிறது. இதற்காக ஷிவம் துபே மும்பை அணிக்கு செல்வது கிட்டத்தட்ட உறுதியாகிவிட்ட நிலையில், கூடுதலாக ஆயுஷ் மாத்ரே அல்லது டிவோல்ட் பிரேவிஸை மும்பை கேட்கிறது. ஆனால், பேட்டரை தர மறுக்கும் சிஎஸ்கே, வேண்டுமானால் வேகப்பந்து வீச்சாளர் கலீல் அகமதுவை அழைத்து செல்லுங்கள் என தெரிவித்துள்ளதால் பேச்சுவார்த்தை தற்போது இழுபறியில் இருந்து வருகிறது.

 

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சிஎஸ்கே உடனான பேச்சுவார்த்தை மந்தமான நிலையில், மும்பை இந்தியன்ஸ் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியை தொடர்பு கொண்டுள்ளது. இளம் நட்சத்திரம் வைபவ் சூர்யவன்ஷியை தந்தால், அவருக்குப் பதிலாக ஹர்திக் பாண்டியா மற்றும் சூர்யகுமார் யாதவ் ஆகிய இருவரையும் தர தயார் என அதிரடி  ஆஃபரை மும்பை முன் வைத்துள்ளது. இதுகுறித்து யோசித்து முடிவெடுக்க ராஜஸ்தானுக்கு ஒரு வாரம் அவகாசம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

 

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மற்றொரு புறம், ஹர்திக் பாண்டியாவை கைப்பற்ற டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணியும் போட்டியில் குதித்துள்ளது. ஹர்திக்கை தங்கள் அணிக்கு அனுப்பினால், அதற்கு மாற்றாக அக்சர் படேல், அசுதோஷ் சர்மா மற்றும் பிரித்வி ஷா ஆகிய மூவரையும் ஒரே நேரத்தில் தூக்கிக் கொடுக்க தயார் என டெல்லி ஆஃபர் கொடுத்துள்ளது. இதனால் மும்பை அணி சிஎஸ்கேவுக்கு அதிக நெருக்கடி கொடுக்க தொடங்கி உள்ளது.

 

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டெல்லி மற்றும் ராஜஸ்தான் அணிகளின் சலுகைகளால், சிஎஸ்கே கேட்கும் வீரர்களை தராவிட்டால் பேச்சுவார்த்தையை முழுமையாக முடித்து கொள்வோம் என மும்பை மிரட்டல் தொனியில் பேச வாய்ப்புள்ளது. இருப்பினும், எதிர்காலத்தை கருத்தில் கொண்டு இளம் வீரர்களை டிரேடிங்கில் அனுப்ப கூடாது என்பதில் சிஎஸ்கே நிர்வாகம் மிக உறுதியாக உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.  

 

TAGS:
Chennai Super Kings
IPL Trade Rumours

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