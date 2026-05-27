  • /Vaibhav Suryavanshi: இன்று வைபவ் சூரியவன்ஷி முடியடித்த சாதனைகள்!

Vaibhav Suryavanshi: இன்று வைபவ் சூரியவன்ஷி முடியடித்த சாதனைகள்!

Written ByRK Spark
Published: May 27, 2026, 08:43 PM IST|Updated: May 27, 2026, 08:43 PM IST

ஐபிஎல் 2026 தொடரின் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் மற்றும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிகளுக்கு இடையேயான விறுவிறுப்பான எலிமினேட்டர் போட்டியில், இளம் வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷி சிக்சர்களை பறக்கவிட்டு உலக சாதனை படைத்துள்ளார். 

 

வைபவ் சூர்யவன்ஷி

டி20 கிரிக்கெட்டின் யுனிவர்ஸ் பாஸ் என்று அழைக்கப்படும் கிறிஸ் கெய்ல் ஐபிஎல் போட்டிகளில் நீண்ட காலமாகத் தனது வசம் வைத்திருந்த வரலாற்று சிறப்புமிக்க சிக்சர் சாதனை ஒன்றை, இளம் புயல் வைபவ் சூர்யவன்ஷி இந்த எலிமினேட்டர் ஆட்டத்தில் தகர்த்தெறிந்துள்ளார்.

 

வைபவ் சூர்யவன்ஷி

கிறிஸ் கெயிலின் ஒரே சீசனில் 59 சிக்ஸர் அடித்த ரெக்கார்டை சூர்யவன்ஷி உடைத்துள்ளார். மொத்தமாக 61 சிஸ்சர்கள் இந்த சீசனில் அடித்துள்ளார். 29 பந்துகளில் 97 ரன்கள் அடித்து ஆட்டமிழந்துள்ளார்.

 

வைபவ் சூர்யவன்ஷி

வாழ்வா-சாவா என்ற அழுத்தங்கள் நிறைந்த இந்த எலிமினேட்டர் நாக்-அவுட் போட்டியில், மைதானத்தின் நாலாபுறமும் சிக்சர்களை பறக்கவிட்டு சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியின் பந்துவீச்சை நிலைகுலைய செய்தார் வைபவ்.

 

வைபவ் சூர்யவன்ஷி

மிக இளம் வயதிலேயே ஐபிஎல் பிளே-ஆஃப் சுற்றில் களம் இறங்கியது மட்டுமின்றி, இவ்வளவு பெரிய சாதனையை இக்கட்டான ஒரு போட்டியில் நிகழ்த்தி ஒட்டுமொத்த கிரிக்கெட் உலகையும் தன் பக்கம் திரும்ப வைத்துள்ளார்.

 

வைபவ் சூர்யவன்ஷி

எதிரணியின் முதன்மை பந்துவீச்சாளர்களின் ஓவர்களில் துணிச்சலாக இறங்கி அடித்து, மிக நீளமான சிக்சர்களை விளாசி ரசிகர்களுக்கு மிகப்பெரிய விருந்து படைத்தார். 

 

வைபவ் சூர்யவன்ஷி

இவருடைய இந்த அசாத்தியமான அதிரடி இன்னிங்ஸ், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி குவாலிஃபையர் 2 சுற்றுக்கு முன்னேறுவதற்கான வெற்றி பாதையை மிக எளிதாக அமைத்து கொடுத்தது.

கிறிஸ் கெய்லின் சாதனையை முறியடித்த இந்த அசாத்திய திறமையை கண்டு, முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர்கள் மற்றும் தற்போதைய ஜம்பவான்கள் பலரும் வைபவ் சூர்யவன்ஷியை இந்திய கிரிக்கெட்டின் அடுத்த சூப்பர் ஸ்டார் என சமூக வலைத்தளங்களில் பாராட்டி வருகின்றனர்.

