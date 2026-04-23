  • புதன் பெயர்ச்சி: ஏப்ரல் 30 முதல் இந்த ராசிகளுக்கு வேலையில் சிக்கல்கள் வரலாம்! கவனமாக இருங்கள்!

Budan Peyarchi Palangal Zodiac Signs : கிரகங்களின் இளவரசனான புதன், தனது ராசியை மாற்றவிருக்கிறது. இது மீன ராசியிலிருந்து மேஷ ராசிக்கு மாறவுள்ளது. இந்த மாற்றம் பல்வேறு ராசிகளின் மீதும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஜோதிடத்தின் படி, 2026 ஏப்ரல் 30 அன்று, செவ்வாய் கிரகத்தால் ஆளப்படும் மேஷ ராசியில் புதன் கிரகம் நுழைய உள்ளது. புதன் கிரகம் அறிவு, தொடர்பு, பேச்சு மற்றும் தர்க்கம் ஆகியவற்றின் காரக கிரகமாக விளங்குகிறது. இதற்கு மாறாக, மேஷம் என்பது தீவிர ஆற்றலால் வகைப்படுத்தப்படும் ஒரு நெருப்பு ராசியாகும். இதன் விளைவாக, புதன் இந்த ராசிக்குள் நுழைவது சில ராசிகளில் ஒரு தனித்துவமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்தக் காலகட்டத்தில், சில ராசிகள் நன்மைகளை அனுபவிக்கக்கூடும், மற்றவை சவால்களின் அதிகரிப்பை எதிர்கொள்ளக்கூடும். குறிப்பாக, ஆரோக்கியத்தில் சில ஏற்ற இறக்கங்களைக் காணக்கூடும். மேலும், தொழில் மற்றும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை தொடர்பான விஷயங்களில் எச்சரிக்கை தேவைப்படும். எனவே, எந்தெந்த ராசிகள் பாதிக்கப்படுவார்கள் என்று பார்க்கலாம்.  

கன்னி: கன்னி ராசியினர் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் செயல்பட வேண்டும்; ஏனெனில், இந்த கிரகப் பெயர்ச்சியானது தொழில் துறையில் மன அழுத்தத்தை அதிகரிக்கக்கூடும். உடல்நலம் சார்ந்த சிறுசிறு பிரச்சினைகள் உங்களுக்குச் சில சங்கடங்களை ஏற்படுத்தலாம். தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களும் இக்காலகட்டத்தில் சில ஏற்ற இறக்கங்களைச் சந்திக்க நேரிடலாம். புதிய அறிமுகங்களுடன் இணைந்து ஏதேனும் ஒரு புதிய திட்டத்தைத் தொடங்க நீங்கள் திட்டமிட்டிருந்தால், அதற்கு முன்னதாக உங்கள் ஆலோசகர்களிடம் கலந்தாலோசிப்பது விவேகமான செயலாக இருக்கும். உங்கள் பேச்சில் மிகுந்த கவனம் செலுத்துங்கள்; மேலும், முக்கியத்துவம் வாய்ந்த விஷயத்திலும் அவசர முடிவுகளை எடுப்பதைத் தவிர்த்துவிடுங்கள்.  

தனுசு: தனுசு ராசியைச் சேர்ந்தவர்கள் எவ்வகையான பயணங்களையும் மேற்கொள்வதைத் தவிர்க்க வேண்டும். புதிய முயற்சிகள் எதையும் தொடங்குவதைத் தவிர்ப்பது உங்களுக்குச் சிறந்ததாக இருக்கும். வியாபாரத்தில் திட்டமிடாத நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வது, சிக்கல்களுக்கு வழிவகுக்கக்கூடும். குறிப்பாக, சட்டம் அல்லது நீதித்துறை சார்ந்த விவகாரங்களில் நீங்கள் தடைகளைச் சந்திக்க நேரிடலாம். இக்காலகட்டத்தில் பொறுமையைக் கடைப்பிடிப்பது விவேகமான செயலாகும். குறிப்பிட்ட சில பணிகளை நிறைவு செய்வதற்கு, வழக்கத்தை விடக் கூடுதல் உழைப்பைச் செலுத்த வேண்டிய சூழல் உங்களுக்கு ஏற்படலாம்.  

மகரம்: மகர ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, இக்காலம் கலவையான பலன்களை அளிக்கும். உங்கள் தொழில் சார்ந்த முயற்சிகளில் நீங்கள் ஏற்ற இறக்கங்களைச் சந்திக்கக்கூடும். திருமணம் தொடர்பான விஷயங்களிலும் சில தடைகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. இத்தகைய சூழலில், பொறுமையையும் நேர்மறையான மனநிலையையும் கடைப்பிடிப்பது மிகவும் அவசியமாகும். ஒரு கடை அல்லது வீட்டை வாங்குவதற்கான திட்டங்கள் இக்காலத்தில் கைகூடாமல் போகலாம். மேலும், உங்கள் நட்பு வட்டாரத்தில் சில குறிப்பிட்ட விஷயங்கள் தொடர்பாகச் சச்சரவுகள் எழக்கூடும். மகர ராசியினர் பிறரைச் சார்ந்திருப்பதை முடிந்தவரை குறைத்துக்கொண்டு, தங்கள் சொந்த விவகாரங்களுக்குத் தாங்களே முழுப் பொறுப்பேற்றுச் செயல்பட வேண்டும்.  

புதன் பகவானின் அருள் மற்றும் கல்வி, அறிவு, வியாபார விருத்தி, பேச்சுத்திறன் ஆகியவற்றைப் பெற, புதன்கிழமைகளில் விரதம் இருந்து விஷ்ணுவை வழிபடலாம். பச்சை நிற ஆடைகள், பச்சைப்பயறு தானம், மற்றும் ஓம் புதாய நமஹ போன்ற மந்திரங்களைச் சொல்வது, மற்றும் சித்தன் அருள் தளத்தில் உள்ள பரிகாரங்களைப் பின்பற்றுவது சிறந்தது.

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

சூரியன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு பம்பர் அதிர்ஷ்டம், தலைவிதி மாறும்